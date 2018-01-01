“我爱你中国”奏响厦门海滩灯光秀 璀璨夜色喜迎国庆

来源：央视新闻客户端

9月30日晚的灯光秀，看看美丽的海上花园福建厦门。去年金砖国家领导人会晤期间，我们领略了厦门的璀璨夜色，那今天的厦门灯光秀有哪些新意呢？

到厦门看灯光秀最好的地方是哪里呢？答案是在海滩边上，这是非常有海岛的特色。

厦门夜景最绚丽的地方，这里的二十几栋大楼，每天晚上都会变身灯光秀的舞台。不过国庆期间和平日还是有所不同，为庆祝国庆进行了特别的设计和修改。

跟随航拍的镜头到海滩边的厦门国际会议中心去看一看。2017年金砖国家领导人第九次会晤的会场所在地，它的造型好像一艘巨大的轮船，带着金砖国家驶向下一个金色十年。

9月30日晚，在厦门国际会议中心旁边，绚烂的灯光秀开始了。灯光秀的开篇“白浪之吻，金沙之舞。”温柔的海浪，退去之后，留下金色的沙滩。“一城春色半城花，万顷波涛拥海来。”风景秀丽，气候怡人的厦门，欢迎着八方宾客。

灯光秀的第一段落“海豚戏水”。成群的海豚在楼宇之间跳跃。站在街道，仿佛置身海洋，被鱼群包围。作为国家一级保护动物中华白海豚的重要栖息地。厦门不但划出保护区，限制船舶的航行，还把要建的跨海大桥改成了海底隧道。

灯光秀的第二个段落是“乘风破浪”。一艘艘商船从厦门港扬帆出海，展现的是古代海上丝绸之路的繁荣景象。现在的厦门依然是我国的重要港口。陆上和海上两条丝绸之路在这里连接。五条直通欧洲的“中欧班列”线路从这里始发。

灯光秀的第三个段落“椰林婆娑”。椰林树影，白帆点点。十八大以来，厦门在原有的旅游资源基础上，开发新兴旅游项目。五年来，游客平均增幅都在15%以上。

灯光秀的第四个段落“花团锦簇”。眼前绽放的是厦门市花三角梅。这种热带植物在厦门随处可见，但是它的原产地却是在遥远的巴西。由此也可以看出，厦门，一直以来都是我国对外交往交流的门户之一。

灯光秀的第五个段落“振鹭于飞”。现在出现的是翩翩起舞的白鹭，厦门因为栖息着众多的白鹭，因此又被称为“鹭岛”。在厦门，有六成的土地都被划为了生态屏障区。

灯光秀的第六个段落“凤凰璇旎”。在凤凰木的树叶之间，一只白色的凤凰穿过一栋栋大楼，振翅飞翔。厦门作为新中国首批经济特区之一，勇于改革，扩大开放，正在展翅飞向繁荣和复兴。

厦庇五洲客，门纳万顷涛。改革开放40年，今天的厦门已经发展成为一座高素质的创新创业之城。一座高颜值的生态花园之城。

随着灯光幻化成琴键，灯光秀也逐渐进入高潮。飞扬的音符仿佛是那首著名的“鼓浪屿之波”。可是今晚，钢琴要奏响的是另一支旋律，“我爱你，中国”。10月1日是新中国69岁的生日，让我们祝福您，生日快乐！