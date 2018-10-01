喜迎国庆！哈尔滨灯光秀 奇趣“冰城”光彩璀璨

来源：央视新闻

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国庆期间，冰城哈尔滨装扮的流光溢彩，著名的中央大街还有花车巡游，此时此刻，华灯下的哈尔滨是怎样的景致？

央视记者马薇：我现在就在哈尔滨市最著名的百年老街中央大街，今天的城市灯光秀，将从这条著名的步行街开始，穿过中俄巡游表演的队伍，我将带着大家一起走进华灯下的哈尔滨。首先给观众两个小提示：一是从灯光里看历史，哈尔滨是一座有着悠久历史的城市，而且更是充满国际范的城市。二是从灯光里看变化，今天我们的灯光秀，重点给大家展示的是哈尔滨近几年的变化和新时代下呈现出的新气象。让我们沿着中央大街向松花江畔前行，用镜头带您欣赏璀璨的灯光与这座城市相互交融的美吧。

【松花江面灯光铺锦缎】

跟随镜头在松花江面上前行，是一座可移动驳船式彩色灯光高空喷泉，喷泉设计最高可达160米，是在今年七月刚刚修建完成的。而在松花江畔我们能够看到哈尔滨著名的地标建筑防洪纪念塔。每天晚上，防洪纪念塔广场都会上演精彩的灯光秀。其中塔基前的灯光喷泉，象征勇敢智慧的哈尔滨市民，正把惊涛骇浪的江水，驯服成细水长流，兴利除患，造福人民。

【灯光闪耀哈尔滨新区 用创新加快转型发展】

穿越松花江，一江两岸，松花江的北岸，是刚刚成立的哈尔滨新区——它代表着哈尔滨的未来。华灯初上，高楼林立，光华璀璨。位于新区的哈尔滨科技创新城只用了短短两年多的时间，科技创新城就从一张规划中的图纸变成了一个高新、高端、高知汇聚的科技高地。

2016年5月23日至25日习近平总书记到黑龙江考察调研，曾指出黑龙江转方式调结构任务艰巨，要着力优化产业结构、加强创新能力建设、加大人才培养和智力引进力度。如今这片科技园区的建成，代表着黑龙江在转型发展的道路上又进了一步。

【室内冰灯——奇趣冰雪之城】

哈尔滨被称为冰雪之城，一年四季都可以欣赏到冰雪和冰灯，这里有最大的室内冰雪艺术乐园，随时欢迎全国各地的游客。夜晚的灯光为这里的俄式建筑披上一层五彩的外衣，给冰城平添了一道靓丽的旅游风景，许多人都会来这里体验一下东西方文化的交汇。

【音乐之都光彩璀璨】

夜色下的哈尔滨大剧院，内外光影结合，水光灯光相映。透过大剧场特有的人行观光环廊和观景平台，大家可俯瞰周边湿地，领略哈尔滨独具特色的自然湿地风光。十八大以来，随着湿地保护和城市绿色发展理念的深入，在哈尔滨松花江畔，也经常能看到各种动物穿梭林间。

从哈尔滨大剧院飞跃松花江面，哈尔滨音乐厅楼体外闪耀着蓝色的灯光，哈尔滨这座城市具有百年的音乐传承历史，联合国教科文组织授予了哈尔滨为“音乐之城”的称号，哈尔滨是亚洲唯一获此殊荣的城市。

音乐灯光喷泉在五彩的灯光下，泉水跟随着音乐高低跳跃，犹如音符一般灵动。

【哈尔滨：美好生活 美好未来】

这是一座充满历史与文化底蕴的城市，也是一座充满活力和未来的城市，这活力和未来就写在人们的脸上，深植于人们的心中，美好生活、美好未来、美丽中国，这是党的十九大报告中多次出现的关于“美”的字眼。沿着哈尔滨的大街小巷，在灯光中，我们看到了哈尔滨人的美好生活、美好未来，和他们所期盼的美丽中国。这里有老工业基地为国家输送能量的底蕴，也有一江两岸新城区科技创新建设给予未来无限的可能。如果您在这个金秋来到哈尔滨，一定要欣赏一下哈尔滨这座城市夜色，品味灯光里的过去与现在。