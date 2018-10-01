习近平视察79集团军作出重要指示 在全军广大官兵中引起强烈反响

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：27日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察79集团军时，要求全军“坚决克服背离实战的思想和行为，把实战要求落实到练兵备战各方面和全过程”。习主席的重要指示，为全军深入抓好练兵备战指明了方向，注入了强劲动力，提供了根本遵循。广大官兵表示，要全面加强练兵备战，加快提升打赢能力，履行好党和人民赋予的使命任务。

27日下午，习近平来到79集团军某陆航旅训练场。得知部队官兵大胆解放思想，在指挥协同、战法运用、器材革新等方面进行了许多创新创造，为各项任务完成提供了有力保障，习近平很高兴。

习近平还登上我国自主研制的直-10武装直升机，了解有关装备情况。坐在主席后舱的飞行员杨晓峰，说起当时的情景仍然很激动。

习近平对实战化军事训练高度重视，实地观看陆航部队行动演练，并对部队展示出的过硬素质给予肯定。训练结束时，担负这次任务的空中指挥员李新成，驾驶武装直升机面向塔台摆动机头，以特有的方式向习主席致敬。

一天来，在机场、在码头，在一个个火热的训练场，官兵们认真收听收看习主席视察79集团军的消息，纷纷表示要以更高的精神士气，更实的训练作风，更严的标准要求，积极投身练兵备战实践。