【央视快评】以英烈精神砥砺奋进力量

来源：央视网

红旗猎猎，天高云淡。今天，是国家第5个烈士纪念日。上午10时，习近平等党和国家领导人同首都各界代表一起出席向人民英雄敬献花篮仪式，缅怀英雄烈士。

“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”天地英雄气，千秋尚凛然。英雄烈士，是沉淀厚重的民族记忆，是生生不息的民族脊梁。这是我国英雄烈士保护法施行后第一个烈士纪念日。5年前，把烈士纪念日设立于国庆前夕，昭示中华民族从苦难走向辉煌的伟大历程，我们要时刻警醒：“我们从哪里来，我们走向何方”。习近平总书记深刻指出，“抛弃传统、丢掉根本就等于割断了自己的精神命脉”。“不忘历史才能开辟未来。”我们崇尚英雄、纪念烈士，就是要永远铭记历史，赓续英烈精神，凝聚起民族复兴的强大正能量。

英烈是民族的脊梁。尊崇烈士、祭奠烈士，就是要让英烈成为我们心底崇高、圣洁、强大的永恒记忆。据不完全统计，约有2000万名烈士为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲。每一位为国捐躯的先烈都会被铭记，每一种精忠报国的精神都会被仰望。为他们设立国家纪念日，组织各种形式的纪念活动，正是为了以国家的名义向他们致敬，深切缅怀他们的丰功伟绩，学习传承他们热爱祖国、忠于人民、无私奉献、敢于牺牲的宝贵精神。

饮水思源，不忘来路。习近平总书记深刻指出，“对历史，我们要心怀敬畏、心怀良知。”“对为国牺牲、为民牺牲的英雄烈士，我们要永远怀念他们，给予他们极大的荣誉和敬仰。”党的十八大以来，《烈士公祭办法》《烈士纪念设施保护管理办法》等陆续出台，尤其是今年出台实施的《中华人民共和国英雄烈士保护法》，进一步织密捍卫烈士的法律制度保障之网。各级党委政府完善抚恤优待体系，不断提高抚恤待遇水平，党和国家以切实行动践行了对英雄的尊崇。每年无数人瞻仰烈士陵园，让我们体会到群众缅怀的深切之情，感受到民族血脉中升腾而起的复兴动力。崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄在全社会蔚然成风。

不忘初心，方得始终。在中国特色社会主义进入新时代的今天，我们可以告慰长眠地下的英烈们的是：一个强大的中国正在东方崛起，中华民族伟大复兴的中国梦正在我们手中化为现实。让我们以英烈精神砥砺前行力量，向着伟大目标奋进！

央视评论员