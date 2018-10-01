来源：人民网-人民日报

贾立政

《 人民日报 》（ 2018年10月01日 08 版）

在所有我们称之为美丽的行为姿态当中，最美的莫过于奋斗的姿态！习近平总书记指出：“幸福都是奋斗出来的”“奋斗本身就是一种幸福。只有奋斗的人生才称得上幸福的人生”“撸起袖子加油干”。受总书记讲话精神的感召，今天的年轻人中间广泛流传着这样一句话：“人在认真的时候、奋斗的时候会发光。”很显然，这不仅仅是一句浪漫的修辞，对奋斗者的赞美，更是对新时代人们价值追求的生动表达：发奋努力，加油实干，奉献国家，让自己成为“会发光”的人！

人世间的一切美好，只有通过奋斗才能实现；生命里的一切辉煌，只有通过奋斗才能铸就。理想愿望再高远，不懈奋斗，就会逐步接近；目标目的地再近，不去努力，也将咫尺千里。奋斗者的姿态是最美丽的姿态，这其中蕴含着科学、哲学、美学的深刻道理。

奋斗，使一个人的内在与外在世界都向着积极、美好、健康、有序的方向发展。奋斗者要实现预期目标，会积极主动地调动自己所有的潜能，调整身体机能达到最佳状态，此时，整个人，内心充满希望，浑身充满力量，其自强感、尊严感、自豪感、成就感、幸福感不断增强，给人以期待，给人以鼓舞。奋斗，不仅将最美的姿态呈现出来，更有在这种美的光彩照耀下所表达出来的更高层次的情感追求，更有意义的生活方式，最大价值的人生取向。

奋斗，是一个团队实现目标的路径，也是一个团队的凝聚力和感染力之所在。只要有奋斗在，就有愚公移山、精卫填海之势，就有“红军不怕远征难，万水千山只等闲”的攻关精神，就有“革命理想高于天”的雄心壮志，就有“无敌于全天下”的气魄。奋斗的姿态，给团队中每个人以鼓舞和力量。一个人偶尔会软弱、会懈怠，但在一个为理想而奋斗的团队里，却可以克服自身的弱点，发挥出无限的潜能。中国共产党这个中国近代以来最伟大的创业团队，秉持为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的使命，团结一心、接续奋斗，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

奋斗，是一个社会、一个国家的正能量，奋斗的姿态代表着积极向上的气象。从穿梭在大街小巷的快递员、外卖小哥到翱翔蓝天的战士，从街道上的清洁工到讲台上的教师，从考场上的莘莘学子到球场上的运动健将……可以说每一个为梦想而奋斗的人，都是我们这个时代最美丽的形象代言人。奋斗者身上有种强烈的感染力，营造着积极向上的社会氛围。各行各业劳动者的艰苦奋斗，让中国呈现蒸蒸日上的盛世景象。相比之下，那些消极不作为、忽悠不干事的行为，那些坐享其成、坐吃山空的态度，那些形式主义、官僚主义的作风，自然与之形成巨大的反差，必然被时代所唾弃。

奋斗中焕发出人类的积极潜能，是人性最美好的展示。在哲学和美学层面，奋斗的姿态，充盈着人类精神和灵魂的强大张力和旺盛的生命力。真善美是人类社会努力的目标，是哲学探索和建立的对象，而这一切需要通过奋斗去发现、去实现、去体现。正如马克思所说，“青春的光辉，理想的钥匙，生命的意义，乃至人类的生存、发展……全包含在这两个字之中……奋斗！”一代人有一代人的际遇，一代人也有一代人的奋斗。

奋斗，是对中华儿女自强不息精神的最好诠释。卧薪尝胆、废寝忘食、悬梁刺股、栉风沐雨、焚膏继晷、闻鸡起舞、铁杵磨针……我们从小耳熟能详的成语，无不是中华传统文化对奋斗精神的赞美。奋斗，展示的是中华儿女的光辉形象，展示的是中华民族的英雄气概。从新中国成立初期保家卫国的热潮，到上世纪八十年代改革焕发的青春，再到“汶川一代”“奥运一代”激发的正能量，时代对每一代人有不同的召唤，每一代人都会留下自己的答卷，但不变的关键词就是“奋斗”。

奋斗，是新时代实现伟大梦想的必由之路。中国特色社会主义进入了新时代，这是一个奋斗者的时代。习近平总书记反复告诫我们，“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”当前，国际形势波谲云诡，周边环境复杂敏感，改革发展稳定任务艰巨繁重，要打赢“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化强国新征程，必须依靠全体中华儿女勠力同心、不懈追求、接力奋斗，展现出“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”的气节，攻坚克难、固本开新，在新时代、新征程上，用奋斗的姿态，书写无悔的人生、展现最美的风采。（网站首页图：新华社资料图片）