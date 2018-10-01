【新时代·幸福美丽新边疆】茂名“幸福密码”：“油城”复绿 乡村振兴

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新华网广州9月30日电（卢鉴 王頔）近日，“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动广东行采访团来到广东茂名市，走访了茂名露天矿生态公园，并感受矿区附近两条乡村振兴发展的新气象。

“城市伤疤”变成“翡翠湖”

粤西城市茂名，素有“南国油城”之称，“孩子烤红薯，石头可以当柴烧”的神奇之处，让茂名因油而生，因油而兴。从1961年至1992年，广东茂名累积生产页岩原油292万吨，缓解了国家的石油供应困难。“蚊帐被油薰出层层灰”“河面浮油可直接以明火点燃”的现象，也曾让茂名“因油而痛”。

在茂名市区西北角，有个最深超过百米的废弃油页岩大矿坑，岩渣垃圾和随处堆放，伴生矿无序开发，洗矿脏水横流，让周边老百姓饮水困难，富含高岭土的山坡上寸草不生，不少当地人痛心地称它为“城市的伤疤”。

2013年5月，茂名决定叫停露天矿矿区范围内一切挖掘、采矿活动,将油页岩矿坑打造成生态公园。

2014年初，茂名开始着手建设露天矿生态公园，通过引入高州水库等活水稀释，使矿湖酸性水质的“死水”适用于灌溉，建成蓄水量达1.6亿立方米、水面面积达6.8平方公里的矿湖，可灌溉周边8800多亩农田。

一方“碧玉”见“好心”。如今，废弃矿坑修复而成的湖，名为“好心湖”，宛如一方“翡翠”，湖水近处清澈，由近而远，由碧绿转墨绿，湖边树木葱茏，绿草如茵，鱼翔浅底。

航拍“好心湖”。新华网 黄璐璐 摄

“好心湖”是纪念当地文化名人、“中国巾帼英雄第一人”冼太夫人。冼太夫人“我事三代主，唯用一好心”的名言流传千年，教育岭南百越民族要对国家统一、民族团结、百姓安居保持好的用心，茂名将“唯用一好心”树立为城市精神，以湖为鉴。

生态修复前废弃矿坑北端黑油遍地（左，资料图）；生态修复后“好心湖”鱼翔浅底（右，新华网 卢鉴 摄）。

据悉，目前矿区已种树复绿约8000多亩，种植林木约40万株，茂名露天矿生态公园于2017年被评为国家矿山公园。9月初，《茂名市露天矿生态公园保护管理条例》施行，茂名将加强露天矿生态公园的建设和保护管理上升到立法层面。

乡村振兴 “绿色蝶变”

生态修复不仅让露天矿区变废为宝，其溢出效应也让附近村民受益。

在距离露天矿5分钟车程的牙象村，矿坑边生态破坏和饮水困难，曾是茂名信访问题最突出的区域之一。

牙象村。新华网 李何铭 摄

在该村70多名党员的带领下，该村借力露天矿生态公园建设，通过拆除废弃设施、实施道路硬底化建设、分类垃圾收集、大力植树等举措，村容村貌发生了“绿色蝶变”。

该村还进一步推动扶贫攻坚项目建设，大力发展乡村特色旅游产业，建成了牙象食为天科普园乡村旅游观光及妇女创业基地——聚源鲜果采摘园。

2018年春节，牙象食为天科普园吸引了十万多游客，此项目解决本地70多名村民的就业。

而在离露天矿生态公园8公里处的车田村，“绿色蝶变”也在悄然发生。

航拍“全国文明村”茂名车田村。新华网 黄璐璐 摄

该村党支部有党员62人，在基层党员和返乡乡贤的帮助下，该村通过发挥党员联系户制度纽带作用宣传党的十九大精神，在村中种下3000多棵树木改变村容村貌，如今成为了“全国文明村”。

记者一行沿着整洁的村道走进车田村，映入眼帘的是一幢幢新式楼房，绿树成荫，基础设施配备较为齐全。

88岁的车田村村民柯兆华接受采访。新华网记者 卢鉴摄

88岁的车田村村民柯兆华已有53年党龄，对车田村近年来的变化感受良多：“以前村里是泥巴路，只有三人上过学，如今，村道变成了硬底的水泥路，高楼也建起来了，生活更便利了。”