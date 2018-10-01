习近平敬献花篮深情缅怀的那些人

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9月30日上午，习近平等党和国家领导人来到北京天安门广场，出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。这是习近平整理花篮上的缎带。图片来源：新华社

央视网消息：9月30日上午10时，习近平等党和国家领导人同首都各界代表一起，在天安门广场向人民英雄敬献花篮。

每逢国家烈士纪念日，习近平都会向人民英雄敬献花篮。刚刚结束的东北三省调研考察期间，他来到辽宁抚顺市，向雷锋墓敬献花篮。近年来，在赴地方调研考察期间，前往当地烈士陵园敬献花篮已成为他的一个必不可少的考察内容。

9月30日上午，习近平等党和国家领导人来到北京天安门广场，出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。这是习近平瞻仰人民英雄纪念碑。图片来源：新华社

敬献花篮，深情缅怀那些人 2014年10月，习近平来到古田出席全军政治工作会议。毛泽东纪念园正位于“古田会议”会址北侧。 习近平沿着151级台阶缓步拾级而上，在毛泽东雕像前肃立致敬，并敬献花篮。他亲手整理花篮缎带，三鞠躬后，带领大家一起瞻仰毛泽东雕像。 “一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去。”2013年12月，在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上，习近平这样说。 2012年12月，习近平来到深圳市莲花山公园，和当地市民一起步行上山。在山顶广场，他向邓小平铜像敬献花篮，带领大家向铜像三鞠躬。 那日，习近平十分感慨：“我们来瞻仰邓小平铜像，就是要表明我们将坚定不移推进改革开放，奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。” 早在2009年，习近平曾向周恩来塑像敬献花篮。他说：“周恩来同志是共产党员特别是领导干部的楷模，我们要坚持学习他的崇高风范、高尚品德和伟大精神，自觉加强党性修养，注重品行锻炼，弘扬良好作风，以优良的党风促政风带民风。” 此外，习近平还多次赴河南兰考，向焦裕禄同志陵墓敬献花篮。习近平将焦裕禄的伟大精神概括为“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀；凡事探求就里、“吃别人嚼过的馍没味道”的求实作风；“敢教日月换新天”、“革命者要在困难面前逞英雄”的奋斗精神；艰苦朴素、廉洁奉公、“任何时候都不搞特殊化”的道德情操。 一次又一次敬献花篮，习近平不仅是向革命前辈致敬，同时也是向他们遗留下来的伟大精神致敬。这些伟大的精神，“过去是、现在是、将来仍然是我们党的宝贵精神财富”，是实现中华民族伟大复兴的精神食粮。 2014年9月30日，烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式在京隆重举行。图片来源：新华社

敬献花篮，深情缅怀那些事 2017年6月，习近平考察山西，第一站便来到吕梁市兴县，向晋绥边区革命烈士敬献花篮，深深三鞠躬…… 2016年7月，习近平考察宁夏，首站来到固原市将台堡。他瞻仰了红军长征会师纪念碑，敬献花篮，并向革命先烈三鞠躬…… 2015年6月，习近平考察贵州，在遵义下了飞机，他直奔红军山烈士陵园，向红军烈士敬献花篮。纪念碑四周浮雕栩栩如生地展现了当年红军浴血奋战的情景，令习近平颇为感叹。 赴安徽金寨县的革命烈士纪念塔敬献花篮、江西井冈山革命烈士陵园敬献花篮、陕西省照金镇的陕甘边革命根据地英雄纪念碑敬献花篮……这些年，习近平在多个省区市、多个革命老区都留下了“缅怀先辈的足迹”。 “一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂。”习近平一直念念不忘革命战争时期孕育的吕梁精神、长征精神、井冈山精神……他反复强调：“要沿着革命前辈的足迹继续前行”“让红色基因代代相传”。 “缅怀先烈、不忘初心，走好新的长征路。”今天，实现中华民族伟大复兴和“两个一百年”奋斗目标就是新时代的长征路。 2017年9月30日，武警官兵在河南郑州烈士陵园缅怀先烈。图片来源：新华社