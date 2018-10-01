习近平敬献花篮深情缅怀的那些人

来源：央视网
9月30日上午，习近平等党和国家领导人来到北京天安门广场，出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。这是习近平整理花篮上的缎带。图片来源：新华社
央视网消息：9月30日上午10时，习近平等党和国家领导人同首都各界代表一起，在天安门广场向人民英雄敬献花篮。
每逢国家烈士纪念日，习近平都会向人民英雄敬献花篮。刚刚结束的东北三省调研考察期间，他来到辽宁抚顺市，向雷锋墓敬献花篮。近年来，在赴地方调研考察期间，前往当地烈士陵园敬献花篮已成为他的一个必不可少的考察内容。
9月30日上午，习近平等党和国家领导人来到北京天安门广场，出席烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式。这是习近平瞻仰人民英雄纪念碑。图片来源：新华社
敬献花篮，深情缅怀那些人
2014年10月，习近平来到古田出席全军政治工作会议。毛泽东纪念园正位于“古田会议”会址北侧。
习近平沿着151级台阶缓步拾级而上，在毛泽东雕像前肃立致敬，并敬献花篮。他亲手整理花篮缎带，三鞠躬后，带领大家一起瞻仰毛泽东雕像。
“一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去。”2013年12月，在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上，习近平这样说。
2012年12月，习近平来到深圳市莲花山公园，和当地市民一起步行上山。在山顶广场，他向邓小平铜像敬献花篮，带领大家向铜像三鞠躬。
那日，习近平十分感慨：“我们来瞻仰邓小平铜像，就是要表明我们将坚定不移推进改革开放，奋力推进改革开放和现代化建设取得新进展、实现新突破、迈上新台阶。”
早在2009年，习近平曾向周恩来塑像敬献花篮。他说：“周恩来同志是共产党员特别是领导干部的楷模，我们要坚持学习他的崇高风范、高尚品德和伟大精神，自觉加强党性修养，注重品行锻炼，弘扬良好作风，以优良的党风促政风带民风。”
此外，习近平还多次赴河南兰考，向焦裕禄同志陵墓敬献花篮。习近平将焦裕禄的伟大精神概括为“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀；凡事探求就里、“吃别人嚼过的馍没味道”的求实作风；“敢教日月换新天”、“革命者要在困难面前逞英雄”的奋斗精神；艰苦朴素、廉洁奉公、“任何时候都不搞特殊化”的道德情操。
一次又一次敬献花篮，习近平不仅是向革命前辈致敬，同时也是向他们遗留下来的伟大精神致敬。这些伟大的精神，“过去是、现在是、将来仍然是我们党的宝贵精神财富”，是实现中华民族伟大复兴的精神食粮。
2014年9月30日，烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式在京隆重举行。图片来源：新华社
敬献花篮，深情缅怀那些事
2017年6月，习近平考察山西，第一站便来到吕梁市兴县，向晋绥边区革命烈士敬献花篮，深深三鞠躬……
2016年7月，习近平考察宁夏，首站来到固原市将台堡。他瞻仰了红军长征会师纪念碑，敬献花篮，并向革命先烈三鞠躬……
2015年6月，习近平考察贵州，在遵义下了飞机，他直奔红军山烈士陵园，向红军烈士敬献花篮。纪念碑四周浮雕栩栩如生地展现了当年红军浴血奋战的情景，令习近平颇为感叹。
赴安徽金寨县的革命烈士纪念塔敬献花篮、江西井冈山革命烈士陵园敬献花篮、陕西省照金镇的陕甘边革命根据地英雄纪念碑敬献花篮……这些年，习近平在多个省区市、多个革命老区都留下了“缅怀先辈的足迹”。
“一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂。”习近平一直念念不忘革命战争时期孕育的吕梁精神、长征精神、井冈山精神……他反复强调：“要沿着革命前辈的足迹继续前行”“让红色基因代代相传”。
“缅怀先烈、不忘初心，走好新的长征路。”今天，实现中华民族伟大复兴和“两个一百年”奋斗目标就是新时代的长征路。
2017年9月30日，武警官兵在河南郑州烈士陵园缅怀先烈。图片来源：新华社
敬献花篮，深情缅怀那些地方
还有一些特殊的地方，令习近平深深牵挂。
2018年农历春节前夕，习近平赴四川调研考察。正值2008年“5·12”汶川特大地震10周年，习近平专程来到汶川县映秀镇。在漩口中学遗址，他向汶川特大地震罹难同胞和在抗震救灾中捐躯的英雄敬献花篮，并三鞠躬。
天灾无情，人有情。10年前汶川地震后不久，时任中共中央政治局常委、国家副主席的习近平就冒着余震奔赴灾区。他反复强调要妥善安置受灾群众。10年来，灾区恢复重建怎么样？群众日子过得怎么样？是他心中长久的牵挂。
今年年初再赴四川，看到人民群众过上“带劲”的好日子，习近平说：“我很牵挂这个地方，10年了，这里的变化我也很欣慰。”对于这段特殊的记忆和这个特殊的地方，习近平叮嘱：“一定要把地震遗址保护好，使其成为重要的爱国主义教育基地。”
除了汶川，1976年的唐山大地震同样让人无法忘却。40年后，2016年7月，习近平来到河北省唐山市调研考察，前往唐山地震遗址公园，向唐山大地震罹难同胞和在抗震救灾中捐躯的英雄敬献花篮，并向纪念墙三鞠躬。
“40年前的大地震虽然摧毁了一个城市，但没有摧毁唐山人民和全国军民的坚强意志。”习近平强调：“我们今天要继续弘扬抗震精神，为实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强大精神动力。”
北京卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆、江苏徐州的淮海战役纪念馆、山东临沂的华东革命烈士陵园、甘肃酒泉的东风革命烈士陵园……还有许多地方，留下了习近平敬献花篮的身影。
这些年来，一次次敬献花篮，一次次庄严致敬，一次次深切缅怀，是用行动发出中华民族的心声——“对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们，不管时代怎样变化，我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献。”（文/钱景童）