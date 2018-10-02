台风“康妮”陡然升级逼近我国-即便转向，上海依然受风雨影响 长假后期要注意天气预报

记者 徐妍斐

晨报讯 昨天是国庆长假首日，申城最低温跌入“1”字头的同时，今年第25号台风“康妮”最大风力突然连升两级，成为又一个超强台风。值得注意的是，“康妮”未来总体趋向我国，大概率会近海转向，即便如此，上海也依然会受到风雨影响。

昨天，申城受高气压控制，天气晴好，风力较大。早晨中心城区徐家汇站最低温19.7℃，崇明最低温仅13.7℃，其余区在16℃-20℃之间；白天全市最高温普遍在25℃附近，徐家汇站25.3℃。

今天上海晴到多云，风力较昨日减小，偏北风转东北风，风力3-4级；中心城区最高温25℃左右，最低温18℃左右，郊区多在15℃上下。4日之前，本市天气晴好利于出行，但进入10月昼暖夜凉特征越发明显，早晚需备件薄外套。

今年第25号台风“康妮”昨天17时由强台风级加强为超强台风级，中心附近最大风力17级（58米/秒）。中央气象台预计，未来总体还是趋向我国，大概率会近海转向，但即便拐弯，台湾、福建、浙江、上海、江苏也还是会受到风雨影响。

上海中心气象台预计，5日开始台风“康妮”移动路径不确定增大，根据目前的气象资料分析，“康妮”较大可能是在东经125度附近移动转向北上，但是也不能排除继续西进并登陆我国的可能性。如果“康妮”东经125度附近转向，对本市影响较弱。长假后期5-7日申城的天气变化与“康妮”密切相关，请多关注最新的天气预报。

另外，今年第24号台风“潭美”于昨天在日本北海道以东洋面减弱变性为温带气旋，中央气象台于昨天上午8点对其停止编号。