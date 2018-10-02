记者国庆首日“跟岗”铁路公安民警执勤-“马大哈”旅客让民警忙得不亦乐乎

晨报首席记者 张益维

9月 30日、10月 1日，国庆黄金周大客流来临，晨报记者跟随上海铁路公安处虹桥站派出所民警，感受了他们视角下出行高峰期的候车室现场。记者发现，尽管屡次提醒，但走错路，丢东西等情况，依然是困扰旅客出行的几项最常见失误。很多旅客甚至因此错过火车，进而影响了整个出行计划。为此，上海铁警再次发布安全出行提醒：请广大市民在出行时切记看管好自身物品，准确核对好票面信息，不要误车。

走错站，有人崩溃大哭

吴毅飞是一名虹桥站候车室巡防民警，他所负责的区域，正对着虹桥火车站改签、退票窗口。仅30日上午，吴毅飞就在这个位置亲眼目睹了两个人因误车而崩溃。

“高峰期一票难求，一旦错过火车，想要改期就要靠运气了。”吴毅飞一语道破误车者崩溃的缘由。

30日上午，虹桥站已经一票难求，车站早早就在售票窗口上方的电子屏上挂了满屏的信息：“上海虹桥站当日发往全国各站的车票均已售完……”然而，因为种种原因买不到票、误车的旅客们依然不死心地排在“售票”、“改签”窗口前，指望着还有站票可以买。

“没有站票，这辆车没有站票。”改签窗口的工作人员不断向询问者重复着。尽管确有人成功改签，但大多数人得到的答案都是否定的。这些旅客如果想要在当日离开上海，只能换一种出行方式。

“上海虹桥站不是上海火车站，我走错地方了。”一个女孩向电话里的人大喊，她拖着行李，神情沮丧。

而另一个原本还在排队的女孩则突然把自己的手机、钱包、身份证和票全部摔在了地上，站在人群中大哭了起来。她一边哭一边跺脚，把好心人替她捡起来的手机钱包，反复摔在了地上。

“我有急事，他们就是不给我换票。”女孩边哭边嚷，原来，女孩子和她的男朋友，也因为自己的原因错过列车。

“别站在这里哭了，有急事可以去站长值班室求助。”吴毅飞忙上前劝道，他耐心地将女孩子扔在地上的手机捡起来，并将她指引到站长值班室的方向。

吴毅飞告诉记者，高峰期，几乎每个候车室里执勤的民警，都会遇到多个走错站的旅客求助。一旦走错站，由于时间原因，大多数旅客已没有时间纠错，只能期盼可以将即将过期的票改签。然而，在一票难求的出行高峰，想要成功改签谈何容易。

“不得不把辛苦抢到的票退掉，这是最难过的。”吴毅飞说。他提醒：“上海火车站的缩写是‘上海’、上海南站的缩写是‘上海南’、虹桥站的缩写是‘上海虹桥’，三个站在票面上的名字分别是两个字、三个字、四个字，大家一定要记清楚。”

候车室总有旅客落东西

除走错站，拿错包、走错路等因“马虎”导致的失误，也是最容易影响旅客行程的因素之一。在跟随民警执勤的过程中，记者发现，在民警手中的对讲机里，有关寻人、寻物的信息几乎没有间断过。

女民警孙玮怡平日里是内勤工作人员，然而，由于高峰期旅客求助信息较多，身为内勤人员的她也不得不奔波在为“马大哈”们解决问题的现场。

“有老人上厕所走失了，请求协助。”对讲机里，呼叫突然传来。走丢的老人是位女士，男民警不方便进入女厕所，孙玮怡成为了最适合的对象。

“进去了快半小时了，我很担心她晕在里面。”老人的儿子——一位年约50岁的中年男子焦急对孙玮怡说，据他说，老人已经76岁，身材很瘦小。

在排除老人在厕所中发生突发事件的可能性后，孙玮怡判断，老人可能误从卫生间的另一个出口先行离开了。她宽慰中年男子，虹桥火车站还没有人真正走失过，只要有耐心，人基本都能找到。

“安检口有人丢包了。”老人的求助刚了结，一则丢包的信息又从对讲机了传来。

“大多数人拿错包，是因为包比较相似，自己又过分着急导致的。在发现拿错包后，大多数人会主动将包送到原处或失物招领处。尽管不是有意的，但因为个人背包中往往都放有比较重要的身份证件，在客流高峰期，这样的失误可能会对双方的行程都造成严重的影响。”孙玮怡说。

上海铁路警方发布安全出行提醒

看清票面信息。票面上的“上海”、“上海南”、“上海虹桥”分别代表上海火车站、上海南站火车站、上海虹桥火车站，请旅客们注意区分。

不要携带水果刀、打火机充气罐等物品。吸烟旅客可携带安全火柴2小盒，普通打火机2个。

进站安检取放物品时，不要着急，看清楚后再拿。为防止拿错包可对自己的箱包做记号加以区别。

在旅途中注意照顾好同行的老人小孩、看管好行李物品。

遵守禁烟规定。火车站内、高铁动车车厢内是严禁吸烟的。请遵守禁烟规定，不要在火车站内、高铁动车车厢内、卫生间内以及列车连接处等区域吸烟。