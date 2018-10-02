长假家长群第一件事“跪求手抄小报模板”

记者 李星言

晨报讯 “群里的亲们节日快乐，请问谁有手抄小报模板？跪求！”昨天是国庆长假第一天，闵行区的小学生家长范范妈在家长群里发了求小报资源的消息，没想到引来一大堆跟帖，“同求！”“有收到的麻烦也给我下，急！”。不少家长笑称，“求小报模板”成了长假第一件事。

“学校布置了手工小报的作业，要求完成国庆长假见闻，A 4大小，彩色，我们是第一次做，完全没方向，但也希望给老师留个好印象，所以把小报做好就是这个长假最重要的任务，一放假就赶紧先问有经验的前辈们要来模板，也好有个参考”，范范妈告诉记者，因为孩子刚进小学，此前在幼儿园也没有做过小报，收到作业任务后，全家高度重视，“虽说只要A 4大小，但又要设计版式、又要考虑内容，还要动手绘画制作，还是挺考验孩子和家长的，我打算先把模板收集好，等后面几天可以根据想要画的内容来参照，省得到时手忙脚乱”。

为此，范范妈在群里征集手工小报模板资源，没想到引来一大群家长跟帖同求。不少家长表示，学校都布置了同样的小报作业，与其每次都到最后一天赶工，不如先把资料备好，到时选个模板对着临摹就行。很快，就有家长分享了小报模板的网盘链接，范范妈打开发现，里面包含了几百种小报模板，从元旦、中秋到国庆、端午等等都有。

一位淘宝店主还告诉记者，每逢节假日，定制手工小报的“生意”就格外好，“看客户要求，价格从20到上百元不等，我们做好后发给客户自己打印就行，保证不重样。”

不过，不少家长也表示，“手工小报就是重在让孩子独立完成，激发孩子的想象力和表达力，如果都是从模板资源上对着抄，就失去了布置这项作业的意义。”