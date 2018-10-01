海昌海洋公园试营业昨迎首批客人-配套公交下车步行3分钟到门口

记者 钟晖

晨报讯 国庆节第一天，位于临港地区的海昌海洋公园迎来第一批客流。由于当天为试运营期间，园区客流以提前邀请为主，整体平稳可控。当天，南汇公交公司作为地面客流的主要输送者，新开辟了公交1135路，方便市民抵达公园。记者试乘发现，从1135路终点站步行至海洋公园门口仅需3分钟。

昨天下午2点，记者乘坐轨交16号线到临港大道站下车，在该站3号口走出，步行至隔壁的临港大道公交枢纽站内，就有一条特意为海洋公园配套新辟的1135路。记者在枢纽站大约等候了5分钟左右，便坐到了1135路。这条线路不仅能把游客接过去，且票价仅一元，轨交换乘可享优惠换乘，等同于免费乘坐。乘坐该车途中耗时约8分钟左右，抵达海洋公园西侧的银飞路D岗公交枢纽站内，下车后步行3分钟抵达公园，感觉十分便捷。

“1135路驾驶员的服务很热情，而且车辆是电动的，车厢环境很好，低碳环保，我对出行体验非常满意。”市民程女士对记者表示。据南汇公交部门介绍，车队非常重视试运营首日的公交服务：1135路首班车发车前，管理人员便提前驻扎现场指挥，并落实志愿者为乘客提供咨询服务。

国庆节期间的海昌海洋公园，其试运营时间为9:30-17:00。针对市面出现不正当渠道高价兜售的“试运营门票”，公园特地在官网发布声明：“10月1日至7日期间，上海海昌海洋公园定向邀请已达上限，且定向邀请门票转卖无效，现场售票窗口、官方销售平台及其他销售渠道在此期间均不售票。”

记者在公交终点站发现，公园周边现场没有出现大客流积压，客流秩序井然，平稳受控。“我们1135路在国庆节期间日均营运班次110个。到今天下午3:30时，共计发送班次70个，运送客流300余人。”车队负责人当天17时许对记者说。

昨天新辟的1135路是一条公交短驳环线，自银飞路D港公交枢纽站（园区西侧）始发，再经银飞路、沪城环路、临港大道、环湖西三路、夏栎路、雪绒花路、杞青路、银飞路、返回至银飞路D港公交枢纽站，主要串联起临港大道地铁站、临港大道停车场、宜浩欧景居民区、雪绒花路停车场、海洋公园等公共服务区和新建小区。车辆采用快充式纯电动新能源车辆，平日高峰行车间隔5-8分钟，平峰行车间隔5-10分钟；周末高峰行车间隔4-8分钟，平峰行车间隔5-10分钟。