西班牙语音乐剧《卡门·古巴》将在沪上演-在上海，小语种音乐剧从来不冷僻

晨报记者 殷 茵

上海的音乐剧市场，小语种音乐剧从来都不是冷僻的存在，如今又一部小语种音乐剧即将来沪：12月，西班牙语音乐剧《卡门·古巴》将作为今年上汽·上海文化广场的年末大戏，连演15场。

比才旋律遇上古巴节奏

自十九世纪起，卡门就吸引着一代又一代观众，1943年，音乐剧大师奥斯卡·哈默斯坦二世将之改编为非洲裔美国姑娘卡门·琼斯的故事，征服了百老汇……如今，这部改编自歌剧《卡门》的西班牙语音乐剧，又将故事腾挪到了1958年革命前夕的古巴。

在导演克里斯托弗·伦肖看来，热情四射的爱情故事、萨尔萨、革命，简直是每个导演梦寐以求的作品。而扮演卡门的女演员卢娜·曼萨纳雷斯·纳多，扮演男主角何塞的古巴歌手赛义德·穆罕默德·巴尔德斯也都出身自古巴。在卢娜眼中，这是一个很有意思的爱情故事：“卡门的一生都将引诱来作为自己生存手段。而何塞是她唯一真正爱过的人，任由她的一生如何跌宕起伏，最终，他还是她的真爱。”

小语种音乐剧情定申城

作为上海文化广场的第一部西班牙语音乐剧，《卡门·古巴》的意义显然并不一般，“这部音乐剧将带给观众一种全新的气质。”上海文化广场副总经理费元洪说。

其实，这几年来，作为一家以音乐剧为主打的剧场，上海文化广场一直在探索文化的边界，这其中也包括多语种的文化表达。

在费元洪看来，小语种音乐剧的走红决非偶然。不同于百老汇和伦敦西区的作品，法语音乐剧从创作伊始便融入了这个民族写意奔放的性格特征，以自己独立的语言和审美系统自成一派。而德奥系的音乐剧因为其深厚的歌剧传统和艺术底蕴，一旦介入音乐剧的创作，便迅速达到了极高的段位。

而对于刚刚在欧洲结束巡演来沪的《卡门·古巴》，费元洪也是信心十足，其不仅是文化广场对于呈现小语种音乐剧的又一尝试，更是文化广场自2011年开业、多年引进优秀音乐剧以来，第一部“零时差”上演的音乐剧作品，“经典的音乐、戏剧化的剧情融合热啦的歌舞，这部音乐剧将呈现出一种截然不同的新鲜质感。”