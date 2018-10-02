【央视快评】把非凡英雄精神体现在平凡工作岗位上

来源：央视网

“生死关头，你们临危不乱、果断应对、正确处置，确保了机上119名旅客生命安全。”9月30日，习近平总书记专门邀请创造“史诗级”迫降奇迹的四川航空英雄机长刘传建和机组成员参加国庆招待会。总书记在会见英雄机组时说：“你们化险为夷的英雄壮举感动了无数人。得知你们的英雄事迹，我很感动，为你们感到骄傲。”

习近平总书记对川航英雄机组的赞扬和勉励，如同暖风拂面，荡漾着人们心田。近年来，习近平总书记表扬了许多英雄人物和先进典型。从航空报国英模罗阳到勇闯深海的水下核盾海军某潜艇基地官兵，从心系群众的优秀县委书记廖俊波到科技报国的榜样黄大年……而今，习总书记点赞的“英雄谱”上，又新添了刘传建及其机组成员，再次激发全社会学习英雄事迹、弘扬英雄精神，把非凡英雄精神体现在平凡工作岗位上。

平时多流汗，战时少流血。“英雄机长”刘传建每天都坚持训练，认真学习操作……透过种种细节不难发现，能够在生死一线之际成为英雄，正是因为在日常工作中保持了一丝不苟的专业精神、培养出精益求精的专业能力。在会见中，习近平总书记指出，危急关头表现出来的沉着冷静和勇敢精神，来自你们平时养成的强烈责任意识、严谨工作作风、精湛专业技能。英雄精神不仅体现在刹那间的生死抉择，而且体现在经年累月的执着与坚守。平凡因坚守而不凡，只有日复一日的坚持，年复一年的专注，才能换来奇迹时刻的沉着坚定。

习近平总书记曾指出，“中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族，和平年代同样需要英雄情怀”。中华民族一代代英雄身上展现出来的无畏气概与浩然正气，是引领人民奋进、推动社会进步的强大精神力量。英雄精神就是我们的民族精神，是凝聚起实现中华民族伟大复兴的动力之源。不管时代如何变迁，英雄精神永远熠熠发光，激励着我们砥砺前行。

伟大出自平凡，英雄来自人民。英雄不是什么抽象的名词，也不是遥不可及的目标。从默默钻研数十载的科技人员到坚守脱贫攻坚第一线的基层干部，从累倒在手术台旁的医生到对孩子们关怀备至的教师……在各个地方、各个领域、各条战线，一个个普通人通过艰辛努力与忘我奋斗，做出了不平凡的业绩，展现出昂扬的英雄身姿。他们如同精神的路标，标注着我们从哪里来，指引着我们向哪里去。也正因为一个个平凡英雄的出现，中华民族的精神高塔永远巍然耸立。

新时代中国特色社会主义伟大事业需要千千万万个英雄群体、英雄人物。在通向中华民族伟大复兴的征途上，英雄人物永远是催人奋进的精神坐标，英雄精神永远是照亮我们奋力前行的时代火炬。我们要从英雄身上汲取优秀的品质和精神，把非凡英雄精神体现在平凡工作岗位上，在奉献中实现价值，努力把每一项平凡的工作做出不平凡。

央视评论员