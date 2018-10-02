坚守的风景，让国庆的味道别样浓

来源：陕西传媒网

共庆温馨团圆，共享生活甜蜜。国庆节是一种新的、全民性的节日形式，承载了反映国家、民族凝聚力的功能。每逢国庆长假，在一些人们漫步公园欣赏秋色、外出游览美景的同时，也的确有不少游子跨越千山万水回到家乡，只为与亲人团聚。温馨团圆，其乐融融，中华儿女心底的家国情怀尽显无遗。只是在享受国庆长假的同时，也有一些人们为了整个社会和谐运转，坚守在工作岗位上。

享受国庆长假，不能忘了坚守岗位的他们。报道新闻的媒体记者、矗立在风雨中的交警、列车上的乘务人员、急诊室忙碌的白衣天使、保家卫国的边防官兵……总有一些人们让我们肃然起敬，总有一些事情让我们难以忘怀。这些可亲可敬的人们就放弃了假期，赋予了我们便捷的交通、畅通的公路、整洁的环境，保障了我们游玩的愉悦、购物的快乐、团圆的幸福，浓浓爱国情怀跃然可见。

坚守是一种执着，奉献是一种大爱。享受美好的假期，感受生活的甜蜜，这是多数人们的心中所想。但这些坚守岗位的人们，却在责任意识和奉献精神作用下，舍小家为大家，在喧嚣中保持一份清醒、在激荡中保持一份从容。以此为缩影，有着奉献精神助力，经历40年的逐梦前行、砥砺奋进，中国已经实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越，人民群众“获得感”越来越浓。

伟大出自平凡，英雄来自人民。新时代属于每一个人，每一个人也都是新时代的见证者、开创者、建设者。无论时空如何变幻，坚守和奉献也总是具有着一种穿越时空的力量，能够直抵人们的柔软内心。靠着千万中华儿女的奉献和坚守，69年沧桑巨变，我们已经前所未有地靠近世界舞台中心，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的目标，前所未有地具有实现这个目标的能力和信心。

“幸福是奋斗出来的”，新时代是奋斗者的时代。习近平总书记在会见四川航空“中国民航英雄机组”全体成员时强调：把每一项平凡工作做好就是不平凡。没有什么惊天动地的壮举，没有什么轰轰烈烈的业绩，这些节假日坚守岗位的人们就诠释了什么是不平凡。在向其致敬的同时，我们更应脚踏实地，“在自己岗位上做一颗永不生锈的螺丝钉”，汇聚起一个国家最为持久的追梦力量。

完成民族复兴征程上的接力，续写中华民族辉煌成就，已经成为了我们这一代人的历史使命。其实，在国庆节这个特别的日子里，我们就应触摸国家历史、浓郁家国情怀，把爱国之情、报国之志化为实际行动。一心装满国、一手撑起家，勇做新时代的见证人、担当者、实干家，相信也必能用磅礴的精神动力、朝气蓬勃的干劲、脚踏实地的作风，在新时代创造出属于自己的光辉业绩。（秦平）（网站首页图：晨报图片）