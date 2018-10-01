国庆69周年，重温习近平谈“爱国”十段经典语录

来源：人民网

【编者按】“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。”它扎根在亿万同胞的血肉里，深藏在中华民族伟大复兴的理想里，爱国不是一句口号，而是一种情怀和担当。

十八大以来，习近平总书记在不同场合多次谈到“爱国”，提出爱国主义是中华民族民族精神的核心。国庆69周年之际，让我们一起重温习近平总书记谈“爱国”的经典话语。

2018年2月14日，中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2018年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。新华社记者 鞠鹏 摄

1、爱国主义始终是把中华民族坚强团结在一起的精神力量

时间：2013年3月17日

场合：第十二届全国人民代表大会第一次会议

话语：实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。爱国主义始终是把中华民族坚强团结在一起的精神力量，改革创新始终是鞭策我们在改革开放中与时俱进的精神力量。

2、具有强烈的爱国情怀，是对我国科技人员第一位的要求

时间：2013年7月17日

场合：在中国科学院考察工作

话语：具有强烈的爱国情怀，是对我国科技人员第一位的要求。科学没有国界，科学家有祖国。广大科技人员要牢固树立创新科技、服务国家、造福人民的思想，把科技成果应用在实现国家现代化的伟大事业中，把人生理想融入为实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗中。

3、在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律

时间：2013年10月21日

场合：欧美同学会成立100周年庆祝大会

话语：在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律，始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。不论树的影子有多长，根永远扎在土里；不论留学人员身在何处，都要始终把祖国和人民放在心里。

4、爱国主义是中华民族民族精神的核心

时间：2014年9月3日

场合：纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会

话语：以爱国主义为核心的伟大民族精神是中国人民抗日战争胜利的决定因素。古往今来，任何一个有作为的民族，都以自己的独特精神著称于世。爱国主义是中华民族民族精神的核心。

5、在社会主义核心价值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国主义

时间：2014年10月15日

场合：文艺工作座谈会

话语：在社会主义核心价值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国主义。爱国主义是常写常新的主题。拥有家国情怀的作品，最能感召中华儿女团结奋斗。范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，陆游的“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”、“位卑未敢忘忧国”、“夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来”，文天祥的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，林则徐的“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，岳飞的《满江红》，方志敏的《可爱的中国》，等等，都以全部热情为祖国放歌抒怀。

6、只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，爱国主义才是鲜活的、真实的

时间：2015年12月30日

场合：中共中央政治局第二十九次集体学习

话语：祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，爱国主义才是鲜活的、真实的，这是当代中国爱国主义精神最重要的体现。今天我们讲爱国主义，这个道理要经常讲、反复讲。

7、我国知识分子历来有浓厚的家国情怀，有强烈的社会责任感

时间：2016年4月26日

场合：知识分子、劳动模范、青年代表座谈会

话语：天下为公、担当道义，是广大知识分子应有的情怀。我国知识分子历来有浓厚的家国情怀，有强烈的社会责任感。“修身齐家治国平天下”，“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这些思想为一代又一代知识分子所尊崇。

8、中国人历来讲求精忠报国

时间：2016年12月12日

场合：会见第一届全国文明家庭代表

话语：只有实现中华民族伟大复兴的中国梦，家庭梦才能梦想成真。中国人历来讲求精忠报国，革命战争年代母亲教儿打东洋、妻子送郎上战场，社会主义建设时期先大家后小家、为大家舍小家，都体现着向上的家庭追求，体现着高尚的家国情怀。

9、把爱家和爱国统一起来，把实现个人梦、家庭梦融入国家梦、民族梦之中

时间：2018年2月14日

场合： 2018年春节团拜会

话语：千家万户都好，国家才能好，民族才能好。我们要积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，把爱家和爱国统一起来，把实现个人梦、家庭梦融入国家梦、民族梦之中，用我们4亿多家庭、13亿多人民的智慧和力量，汇聚起夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

10、爱国，是人世间最深层、最持久的情感

时间：2018年5月2日

场合：北京大学师生座谈会

话语：爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。孙中山先生说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。我们常讲，做人要有气节、要有人格。气节也好，人格也好，爱国是第一位的。