习近平十句肺腑之言话东北振兴

来源：央视网

9月25日至28日，习近平在东北三省实地考察，并主持召开深入推进东北振兴座谈会。对此，《新闻联播》详尽播报，长达20多分钟。

党的十九大之后，习近平调研考察江苏；今年，他又赴四川、海南、湖北及湖南、山东调研考察。此次东北之行，是习近平连任国家主席以来第4次地方调研考察。

一如既往，东北之行，习近平日程密集、辗转多地，调研考察涵盖农渔业、工业、能源、生态、科技等多个领域。和当地人民群众唠发展、唠生计、唠家常，留下了许多让人感动的交流对话、口口相传的肺腑之言。

1 “人无远虑必有近忧，北大荒的土质要不断优化，不能退化；绿色发展要有可持续性，农业生产不能竭泽而渔。” ——9月25日，习近平考察黑龙江七星农场，向驾驶收割机收割稻田的农场工人们说道。 建三江，是黑龙江农垦总局9个管理局之一，下辖15个大中型国有农场，就包括七星农场。早些年，黑龙江生产建设兵团第六师来此建设、开发三江平原，即乌苏里江、松花江、黑龙江，故而得名。

2 “中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。” ——9月25日，习近平考察北大荒精准农业农机中心，察看各类农产品，并双手捧起一碗大米，说：“中国粮食，中国饭碗。” 半个多世纪以来，北大荒变成大粮仓，为中国人真正解决温饱问题发挥了巨大作用。如今，七星农场每年生产商品粮15亿斤，可供全国人民两天的口粮。

3 “农业要振兴，就要插上科技的翅膀，就要靠优秀的人才、先进的设备、与产业发展相适应的园区。农业科技大有潜力、大有可为，希望你们再接再厉、不断提高！” ——9月25日，习近平考察北大荒建三江国家农业科技园区，深情嘱咐这群平均年龄32岁的年轻科研人。 北大荒建三江国家农业科技园区被称作建三江农业发展“助力器”。自成立以来，引进各类作物新品种900多个，推广新品种13个，累计培训基层农技人员2000多人，培训种植户5万多人次。

4 “绿水青山、冰天雪地都是金山银山。保护生态和发展生态旅游相得益彰，这条路要扎实走下去。” ——9月26日，习近平来到查干湖，和正在拉网捕鱼的渔场职工们亲切交谈，并祝福他们：守护好“金字招牌”，让生活“年年有鱼”。 查干湖，位于吉林松原市，是我国第七大淡水湖。这个湖泊，蒙古族语寓意“白色圣洁的湖”，拥有丰富的渔业资源，当地人民群众打鱼为生传承了20代人。

5 “装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。” ——9月26日，习近平考察中车齐车集团，与企业员工一一握手，并鼓励他们：要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、永远掌握主动权。 中车齐车集团有限公司，位于黑龙江齐齐哈尔市。这家公司被誉为“中国铁路货车的摇篮”，是亚洲最大的铁路货车生产企业，制造规模和能力居世界前列，产品行销澳大利亚、美国、巴西、法国、肯尼亚等50多个国家和地区。

6 “国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升。逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。” ——9月26日，习近平考察一重集团有限公司，向企业员工们提出了三个“靠自己”，即粮食要靠自己，实体经济要靠自己，制造业要靠自己。 位于黑龙江齐齐哈尔市的中国一重集团有限公司，始建于1954年，是国家“一五”期间建设的156项重点工程项目之一，创造了400多项“中国第一”。该企业技术实力雄厚，技术人员占员工总数25%，技能人员占68%。

7 “国有企业地位重要、作用关键、不可替代，是党和国家的重要依靠力量。坚持党对国有企业的领导，必须一以贯之；国有企业建立现代企业制度，也必须一以贯之。” ——9月27日，习近平考察中国石油辽阳石化公司，明确指出，不要国有企业、搞小国有企业的说法、论调都是错误的、片面的；任何怀疑、唱衰国有企业的思想和言论都是错误的。 辽阳石化公司，位于辽宁辽阳市，在1979年为新中国生产出第一块“的确良”布料。过去几年，该企业一度亏损严重，公司上下奋发作为，去年扭亏为盈，同比增利40亿元。

8 “我们要为民营企业营造好的法治环境，进一步优化营商环境。总之，党的路线方针政策是有益于、有利于民营企业发展的。” ——9月27日，习近平考察忠旺集团，再次强调“两个毫不动摇”，为民营企业发展增强信心。 忠旺集团与辽阳石化公司毗邻而居，也是一家“巨无霸”企业，当地人称，每100人就有3人在这两家企业上班。忠旺集团是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

9 “雷锋是时代的楷模，雷锋精神是永恒的。” ——28日，习近平来到抚顺市雷锋纪念馆，向雷锋墓敬献花篮。习近平强调，既要学习雷锋的精神，也要学习雷锋的做法，把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动，体现在平凡的工作生活中，作出自己应有的贡献，“我们要见贤思齐，把雷锋精神代代传承下去。” 辽宁抚顺市是雷锋的第二故乡，也是雷锋精神的发祥地。考察期间，习近平走进雷锋纪念馆，参观雷锋生平和事迹展，听取学习雷锋活动情况介绍，并在雷锋的手迹、遗物、照片等展品前驻足观看。