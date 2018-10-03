民警小夫妻的“时差”恋爱

晨报首席记者 张益维

这个国庆节，女民警靳娇娇和丈夫“胖子”又双双加班了。

说是加班，其实对这小夫妻来讲已是常态，自2014年一起加入上海铁路公安队伍后，娇娇和老公再没享受过普通人的假期。“越是别人休息的时候，越我们忙碌的时候。”对此，二人处之泰然。

唯一有些麻烦的是，一忙起来，娇娇和胖子又要进入“时差”恋爱模式了，一个国庆假期里，二人能在一起的时间，掰着手指就能数得过来。

娇娇是制服民警，平日里身着警服警帽，在虹桥站内巡控、查堵、接处警，她的工作模式是每工作12小时休息24小时，昼夜循环。而“胖子”则是一名便衣民警，平日里大多身穿便衣，隐身在虹桥站内的各个角落。他长期上夜班，与娇娇的工作时间全然不同。一旦遇到国庆客流高峰这样的节点，二人累得回家倒头就睡，只能像“跨国异地恋”那样，用微信和纸条，经营着带时差的生活。

“该怎么形容你们的的状态呢？白天不懂夜的黑？田螺姑娘？看不见的爱人？”记者尝试用一个词形容娇娇和“胖子”如今的状态。娇娇连连摇头：“不是白天和黑夜，因为我们可以互相理解，不是田螺姑娘，因为不是某一方在单方面付出。看不见的爱人勉强可以。”娇娇想了半天，选了“看不见的爱人”。

之所以说是 “看不见的爱人”，不仅因为娇娇和“胖子”工作常年有“时差”，难以相遇，更因为娇娇和“胖子”身处不同的警种，即使偶然在虹桥站相遇，也要假装互不认识。

“我丈夫是便衣民警，他的工作首要要求之一就是不能让人看出他是警察，所以我们就算遇到最多点点头，不会多说什么。”娇娇说。二人工作时间偶有交叉的时候，娇娇最开心的就是能和丈夫一起在食堂吃个饭。这是二人难得的相处时光。

更多时候，娇娇和胖子只能独自吃饭，再将做好饭菜放在冰箱里，贴纸条提醒对方记得吃。说到这里，娇娇感到有些内疚：“只要有时间，我都想多做几次饭给他吃，让他少吃几次外卖，工作后吃饭不规律，他才会越来越胖。”

对家庭的亏欠，是娇娇和 “胖子”两人心中难言的遗憾。“胖子”最遗憾的是和娇娇结婚仪式拖了太久。“为了工作，我们领证后，将举行仪式的时间一推再推。”娇娇最遗憾的则是工作后回家乡探望的亲人的次数太少，没办法多陪伴家人。

不过尽管如此，娇娇和“胖子”并不后悔当初的选择。

在民警中，流传着这样的说法，尽量不要和同事一起组成双警家庭，因为两个人工作都太忙，很难照顾好家。对此，娇娇的评价是“因人而异”。“胖子”则说，他和娇娇最难得的就是对彼此理想和工作的认同。

“胖子”举了个例子，前不久，“胖子”因公受了轻伤，“胖子”母亲知道后，几乎无法接受，但是娇娇却能理解他的选择和坚守。

“这是一种带着牵挂的理解。”娇娇说，“即理解他身为一名警察的责任，又希望他平安。”

有人将娇娇和“胖子”的故事拍成了短片，取名“藏蓝色的爱情”。有民警悄悄告诉记者，看完这个短片后，他哭了。

“他们的故事就好像是个缩影，能够折射出我们自己生活中的很多细节。”这位民警说：“这两个人同在一个单位，住在一起，仍然谈着带时差的爱情，由此可以想到，很多民警和他们的家庭的状态。”