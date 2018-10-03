“康妮”对本市暂无影响，今明继续晴好

记者 徐妍斐

晨报讯 这个国庆长假，申城的天气趋势“一分为二”，前期受到地面高气压的控制，天气晴好；假期后期本市受到海上系统的影响，转为以阴雨天气为主，气温变幅不大。随着“康妮”的接近，上海5-6日将出现风雨天气，但具体影响程度还要看“康妮”未来路径。据介绍，今年八月底以来先后诞生四个五级台风，在历史上非常罕见。

昨天早晨城郊温差较大，早晨中心城区徐家汇站的最低气温为18.5℃，而各区的最低气温多在12-15℃之间；白天气温逐步上升，最高气温徐家汇站26.4℃，其余各区也都在25-27℃，昼夜温差较大。

今明两天，上海依旧受到地面高气压的控制，天气晴好，昼暖夜凉特征明显，早晨市区最低气温18℃-20℃，市郊最低气温要更低一些，白天最高气温在26℃左右。其中，今天申城为晴到多云。东北风3-4级，白天最高气温26℃左右，早晨最低气温18℃上下。

今年第25号台风“康妮”（超强台风级）的中心10月2日14时位于菲律宾马尼拉东偏北方向约1250公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力17级（60米/秒），七级风圈半径380-400公里，十级风圈半径180-200公里，十二级风圈半径80公里。

预计，“康妮”将以每小时20公里的速度向西北方向移动，逐渐趋向台湾以东洋面，强度基本维持。预计5日“康妮”进入东海海域，最大可能在浙江北部近海转向，目前预测与“潭美”相比位置更偏西一些。未来两天对本市无影响。但目前来看，5-6日上海就将出现阵雨天气，风力也将有所加大。上海国庆长假后期的风雨影响程度就要看“康妮”的移动路径了。

中国气象爱好者科普微博表示，八月底以来，西北太平洋连续诞生“飞燕”“山竹”“潭美”“康妮”四个五级台风。五级台风是萨菲尔-辛普森分级法的最高等级，比超强台风的“门槛”还要高，能达到此级别的台风数量极少。西太平洋一般每年只产生2-4个五级台风。八月底以来如此密集的五级台风活动，历史上非常罕见。