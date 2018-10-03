看看100多年前的护照啥模样-航海博物馆推“护照特展”，早期护照曾因无照片用文字说明身材面貌

晨报记者 钟 晖

眼下，护照对普通人来说已非稀罕物，可你见过1882年的护照实物吗？国庆黄金周，由中国航海博物馆和广东江门市文化广电新闻出版局共同主办的“护行四海——华侨华人护照特展”，在位于临港新城的中国航海博物馆举办。100多年前的堪称“文物”级别的老护照令人大开眼界。主办方表示，展览将延续至11月20日。

此次展览有130余件（套）护照文物，同时设多媒体互动，向受众系统介绍清代、民国时期和新中国成立后三个阶段的护照特点，包含有我国不同时期驻美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、巴拿马、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、古巴、南非、缅甸、越南等十多个领事馆（公使馆）颁发的华侨护照（侨民证明书）原件，呈现了中国护照从诞生、发展到如今能真正发挥保护海外侨胞权益作用的历程。

现场的展出版块有“护照溯源”“走出国门”“统一规范”“通行天下”四大部分。中国历史上各时代不同名称的“护照”令人大饱眼福，其中有节、符、过所、公验、通关文牒等；还可了解到晚清时期现代意义上的华侨护照的诞生，以及19世纪70年代清政府驻外使领馆制度建立并逐渐开始向华侨颁发护照的内容。

其中，“护照溯源”版块，展出了迄今为止国内发现的最早的华侨护照和最早的带照片的华侨护照，吸引了不少参观者驻足观摩。

一张光绪八年（1882）大清驻金山领事发给华工黄华饶的护照，是迄今为止国内发现的最早的华侨护照。“当时因为没有照片，护照中只能用简单文字描述身材、面貌等，以此来进行辨别。”工作人员告诉参观者。

而一张光绪十八年（1892）驻旧金山领事馆给华商朱彬的护照，则是迄今为止国内发现的最早的带照片的华侨护照。该护照上的照片形状与现在的大为迥异，呈梯形。

“统一规范”版块则向参观者介绍了华侨护照的历史，从中可以了解当时的这一领域已经开始向统一机构、统一格式发展，相应的护照制度也逐步完善，并颁行了关于护照的专门法规，护照的形式也从单纸形式发展为本式。展览上还展出了著名科学家钱学森1935年7月15日赴美国麻省理工留学时的护照，十分吸引眼球。

“通行天下”版块展示了新中国建立之后的华侨华人护照等证件，以及港澳台同胞来往的证件，从中可以看到新中国既维护了我国出入境管理的权利，又保护了华侨和港澳台同胞的权益，为国家的开放和发展提供了保障。

“这次来就是想看看100多年前的护照是啥模样。没有想到一张小小护照，经历着世事沧桑，包含着意义非凡的历史故事。”市民刘先生告诉记者。