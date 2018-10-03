“文明行车 规范停站”-申城公交开展专项整治行动

晨报记者钟晖报道 自9月份以来，上海公交行业连续发生多起行车事故，暴露出企业在安全措施落实上存在薄弱环节。记者昨天从市运管处获悉，公交行业近日已经开展“文明行车、规范停站”专项整治行动。对屡教不改、严重违规驾驶的，坚决采取停驾措施。
此次行动主要涉及“规范驾驶行为”“规范运营行为”“车厢安全设施”三大类13项具体规范要求。一旦发现驾驶员违规操作情况突出，不规范停站严重的，管理部门将约谈所属运营企业并进行行业通报。对发现的违规行为，管理部门表示将以“零容忍”对待，发现一起，查处一起，考核一起；对屡教不改、严重违规驾驶的，坚决采取停驾措施。
运管处解释说，此次行动的目的是为切实加强公交行业安全管理，有效预防和减少各类事故发生，提高行业驾驶员文明、规范操作意识，摈弃驾驶陋习，养成良好驾驶习惯。
根据相关规定，驾驶员如遇临时停车，应将车辆挡位放至停车挡或空挡，拉起手刹或脚踩刹车；车辆起步时，应脚踩刹车，关注车辆周边情况，确保安全后慢起步。
驾驶员在进站停靠时，应严格按照“三车两停”“三靠三不”要求规范停靠站。车到终点站，应执行“一程一检”制度，发现乘客遗留物应及时交调度员，如有可疑物品，应报警处理。