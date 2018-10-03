爱国主义是中华民族最为深厚的历史情感，是我们国家和民族自立自强的强大精神动力，是凝聚和鼓舞各族人民团结奋斗的一面旗帜。今天，让我们一起学习总书记对爱国主义的重要论述，感受那浓浓的爱国主义情怀。

爱国主义是中华民族民族精神的核心在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律，始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。不论树的影子有多长，根永远扎在土里；不论留学人员身在何处，都要始终把祖国和人民放在心里。——2013年10月21日，习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话 爱国主义是中华民族民族精神的核心。近代以来，中国人民为争取民族独立和解放进行的一系列抗争，就是中华民族觉醒的历史进程，就是中华民族精神升华的历史进程。——2014年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

中国梦是当代中国爱国主义的鲜明主题

实现中华民族伟大复兴的中国梦，是当代中国爱国主义的鲜明主题。要大力弘扬伟大爱国主义精神，大力弘扬以改革创新为核心的时代精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供共同精神支柱和强大精神动力。

——2015年12月30日，习近平在十八届中央政治局第二十九次集体学习时强调

实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魄。

——2013年3月17日，习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上指出

爱国，不能停留在口号上，要扎根人民，奉献国家

要时时想到国家，处处想到人民，做到“利于国者爱之，害于国者恶之”。爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

我们要以黄大年同志为榜样，学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀，学习他教书育人、敢为人先的敬业精神，学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，从自己做起，从本职岗位做起，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

——2017年5月25日，习近平对黄大年同志先进事迹作出重要指示

坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一是当代中国爱国主义的本质

弘扬爱国主义精神，必须坚持爱国主义和社会主义相统一。我国爱国主义始终围绕着实现民族富强、人民幸福而发展，最终汇流于中国特色社会主义。祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，爱国主义才是鲜活的、真实的，这是当代中国爱国主义精神最重要的体现。

——2015年12月30日，习近平在十八届中央政治局第二十九次集体学习时强调

做爱国主义精神最坚定的弘扬者、实践者、传播者

中国共产党是爱国主义精神最坚定的弘扬者和实践者，始终把实现中华民族伟大复兴作为自己的历史使命。90多年来，我们党团结带领全国各族人民进行的革命、建设、改革实践，是爱国主义的伟大实践，写下了中华民族爱国主义精神的辉煌篇章。

——2015年12月30日，习近平在十八届中央政治局第二十九次集体学习时强调

要把爱国主义作为文艺创作的主旋律,引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强做中国人的骨气和底气。

——2014年10月15日,习近平在文艺工作座谈会上强调

弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神

在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。我们要弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，不断增强全党全国各族人民的精神力量。

——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

弘扬爱国主义既要立足民族，又要面向世界

弘扬爱国主义精神，必须坚持立足民族又面向世界。中国的命运与世界的命运紧密相关。我们要把弘扬爱国主义精神与扩大对外开放结合进来，尊重各国的历史特点、文化传统，尊重各国人民选择的发展道路，善于从不同文明中寻求智慧、汲取营养，增强中华文明生机活力。

——2015年12月30日，习近平在十八届中央政治局第二十九次集体学习时强调

中国人是讲爱国主义的,同时我们也是具有国际视野和国际胸怀的。随着国力不断增强,中国将在力所能及范围内承担更多国际责任和义务,为人类和平与发展作出更大贡献。

——2013年3月19日，习近平在出席金砖国家领导人第五次会晤前夕接受媒体采访时表示

（监制/徐遥 责编/冯静 编辑/郭庆 制作/唐明涛）