我是中国人民解放军军人

新中国69岁生日

我为祖国站岗、为人民站岗

我是驻守在海防线上的中国军人

今天我一直守护在这里

为祖国和人民站岗

我是驻守在南疆边防的中国军人

今天我巡逻在边防线上

为祖国和人民站岗

我是西藏边防线上的中国军人

在边境线上

我用血肉之躯守护祖国每一寸疆土

为祖国和人民站岗

我是大海深处的中国军人

我们的军舰在海上练兵

我和我们的军舰一起在海上

为祖国和人民站岗

我是翱翔海空的中国军人

我驾驶战机飞过宁静的地平线

我穿过广袤的天空和睡着的海面

为祖国和人民站岗

我是普通岗位上的中国军人

喧闹的城市、流动的人群......

这里就是我的战位

我在这里为祖国和人民站岗

一朝戎装穿在身

终生流淌军人血

我曾是中国人民解放军军人

虽已脱下军装

但我在自己的岗位上

为祖国和人民站岗

退役后

我成为了民航飞行员

我在自己岗位上

为祖国和人民站岗

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今年5月14日，川航3U8633飞机在大约9800米的高空，风挡玻璃突然爆裂，退役军人、机长刘传健完全凭手动和目视，靠毅力掌握操纵杆，安全备降成都双流机场，使所有乘客平安落地，完成了一次被人们称作可载入航空史的“史诗级”迫降。

我是一名88岁的老兵

当我看到1岁孩子掉入河中

我跳入冰冷的河里将孩子救起

我时刻为祖国和人民站岗

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今年3月的一天，四川绵阳三台县乐安镇，1岁7个月大的小孩骑车不慎坠入河中，危急时刻，88岁的何友毅跳入冰冷的河里，成功将孩子救起。

我是一名退役军人

2013年我在洪水中

救出被困的30余名群众

当人民需要我时

我会挺身而出

为祖国和人民”站岗“

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“关你球事？”“你晓得个锤子。”正如表彰通报所说，尽管这两句话平时难登大雅之堂，但在这个特殊场景下，却展现了“锤子哥”高志强的果敢与坚持。

请祖国和人民放心

我会时刻坚守在自己的岗位

我会时刻守护祖国和人民安宁

我时刻为祖国站岗