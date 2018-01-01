云中哨所！他们在海拔4655米的“世界屋脊”让国旗高高飘扬

中国有22000多公里边防线和18000多公里海岸线。古往今来，边防强则国安，边防弱则国乱。为了祖国安宁，人民幸福，一代代戍边官兵无怨无悔地把青春甚至生命献给了雪域高原、大漠戈壁、国门口岸、沿海岛礁。今天我们走进西藏的詹娘舍哨所，感受戍边军人的铁血丹心。

“云中哨所”詹娘舍——“鹰都飞不过去的地方”

西藏自治区位于青藏高原西南部，平均海拔在4000米以上，素有“世界屋脊”之称，与印度、不丹、尼泊尔等国家及地区接壤，是中国西南边陲的重要门户。

“窗户一打开，就能看到外军哨所。他们说话、唱歌都能听见！”在哨所戍边2年的战士涂金鹏，手指窗外说到。

涂金鹏所守卫的，是被称作“云中哨所”的詹娘舍哨所，它是西藏军区最危险的哨所之一， 在藏语中意为“鹰都飞不过去的地方”。

在戍边生活中，升国旗是哨所官兵心中最神圣最庄严的仪式，虽然哨所的国旗杆矗立在海拔4655米的山脊上，但只要太阳升起，官兵们就会沿着山脊，跳过峭壁，在不足六平米悬崖平台上让五星红旗高高飘扬。

战士 涂金鹏

以前我们只有在岩石壁上画的一面国旗，班长跟我们商量说整个旗杆，钢管是从我们另外一个阵地上抬过来的，战友们一起拉绳子、编绳子、钻洞，把旗杆慢慢拉起来，然后把国旗挂上去。现在我们可以看见那个耸立起来的国旗，心里特别骄傲，特别自豪！

每逢遇到大雪封山，哨所官兵每个人至少要背20公斤重的物资，途经5公里陡峭的山路，500米的高差，一趟下来至少要走3个小时，而通往哨所的最后666级台阶，让每名上山官兵望而却步。涂金鹏口中的班长马关敬，印象尤其深刻。

班长 马关敬

最难的时候就是我们囤大米的时候，扛一百斤大米，走666级台阶。两个小时走完都是体能好的，体能不好都爬不上来。就像去年，我们从下面上来的时候遇到暴雪，那真叫一个失望，那时候我们空身走，走666个台阶，花了四个半小时。

詹娘舍哨所四周壁立千仞，每年大雪封山7个月以上，老兵马关敬在这里驻守了10年。据他测算，当兵10年来，他背过的物资将近30吨，路程超过1000公里。还好，随着部队条件的改善，从山脚下通往哨所的运输索道，已经于2017年底修通了。这条长达两公里的索道，极大地减少了战士们背送物资的次数。

新兵 阿不都

我来哨所一个月了，还没接触到徒步爬山背物资。因为现在条件都好了，物资可以通过索道从山下运送到索道平台上。

战士 涂金鹏

我就说他们最幸福了，今年很少去背菜了。现在我们索道也好了，什么条件都好了，他们应该体验不到那种苦了。但还是有机会的，冬天来了下雪了，我们还是有机会去背东西的。

“云中哨所”詹娘舍

这里没有国旗班，没有小号声

但有着黝黑的面孔，坚毅的眼神

有着对国旗长年的坚守

这里有我，请祖国放心！