新华社北京10月2日电 题：为了“凤凰”早日展翅翱翔——北京大兴国际机场年轻建设者的国庆心愿

新华社记者涂铭、张超

1日下午，北京天安门广场向南46公里，北京大兴国际机场的建设工地一片热火朝天的忙碌景象，一辆辆重型卡车急驰而过，机器轰鸣的声音响彻整个工地。机场的建设者们在劳动中度过了又一个国庆节。

几天前河北保定小伙子李博结了婚，和同在北京建工集团北京大兴国际机场指廊工程项目工作的妻子姚锦岚办完婚礼，小两口又匆忙从保定老家赶回工地，在家的日子也就一天。“工期紧，多一天都不敢耽误。”

备受瞩目的北京大兴国际机场航站楼工程，已全面进入精装修、机电安装、登机桥等施工作业阶段，航站楼精装修工作将于2019年4月完成。“这是我们在这里度过的第三个国庆节。”北京建工集团北京大兴国际机场指廊工程项目总承包部党总支书记曹常海说，国庆节期间工地不停工，施工节奏不变。

今年28岁的李博2011年进入北京建工工作，如今已是北京建工集团北京大兴国际机场指廊工程项目西北指廊负责人，负责整个西北指廊近5万平方米的施工面积。“在这里工作了900多个日日夜夜，见证了新机场的每一次蜕变，我觉得我很幸运。”李博自豪地说。

北京大兴国际机场航站楼造型是一只展翅飞翔的凤凰，五座指廊如同凤凰的“翅膀”。在指廊工程工地，曹常海边走边给记者介绍，指廊的钢屋盖是不规则自由曲面，造型独特，采用桁架和网架混合结构，5个指廊的钢网架总计由8472个焊接球和55267根杆件拼装而成，施工技术难度高。

曹常海说，北京建工集团北京大兴国际机场指廊工程项目团队的平均年龄是33岁，在这个“超级工程”的历练下，不少像李博这样的年轻人脱颖而出，在项目中“挑大梁”。

在指廊工地，北京建工集团北京大兴国际机场指廊工程总承包部工程部部长孙博正拿着对讲机忙碌着。1989年出生的他是个土生土长的北京人，十几天前刚刚当上父亲。和记者聊天时，脸上仍难掩喜悦之情。

去年12月，孙博妻子怀孕，虽然家在北京，但是每次产检都不能陪伴。9月20日，妻子临产，项目部才准许请假3天。这个“十一”，他仍然没有回家陪家人过节，“上机场这样的项目，家庭和工作很难平衡。”孙博说。

记者登上航站楼东南指廊的屋顶看到，航站楼的凤凰雏形初现，金色的“翅膀”已经成形，工人们正在铺设玻璃模块。不久的将来，“凤凰翱翔”将会完整地呈现在世人面前。

按照计划，北京大兴国际机场及其配套工程将于明年6月30日竣工验收，9月30日前投入运营。“我现在最大的愿望就是工程能早日高质量竣工，让‘金凤凰’展翅高飞。”孙博说。

问起李博的愿望，这个90后小伙子略带羞涩地告诉记者，他想带妻子度个蜜月，但这个计划短期内可能无法实现。“这是我亲手参与建设的机场，明年通航了，我希望和她一起从这里坐飞机出去旅个游，把蜜月给补上！”