“康妮”过门而不入，上海天气仍受影响-明后天暂别晴好，偏北大风伴阵雨

晨报记者 徐妍斐

昨天是国庆假期的第三天，上海延续晴好天气。不过，随着台风“康妮”的逼近，申城的长假天气即将发生转折，今天夜里云系增多，东部地区有阵雨；明天起受“康妮”外围影响，将出现偏北大风并伴随阵雨天气。

进入十月，早晚微凉。昨天中心城区徐家汇站的最低气温依然低于20℃，为18.9℃，由于辐射降温效应，郊区气温要更低一些，各区的最低气温多在12-16℃之间，其中崇明站最低，仅为12.6℃；白天气温逐步上升，本市徐家汇站的最高气温在26.0℃，各区中，闵行站最高，为27.4℃。

今天白天本市天气还不错，夜里起云系增多，东部地区有短时阵雨。今天最低气温20℃，最高气温27℃；风力较昨天有所增大，转为东北风4-5级。近期昼暖夜凉特征明显，早晚出行请注意加衣。

今年第25号台风“康妮”（超强台风级）昨天14时其中心位于日本冲绳县那霸市南偏东方向约620公里的洋面上（北纬20.8度、东经129.1度），中心附近最大风力17级（58米/秒），中心最低气压925百帕。

预计“康妮”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，强度变化不大，于5日凌晨进入东海南部海域后，沿东经125-126度向偏北方向移动，强度逐渐减弱，并将于6日早晨越过上海同纬度转向东北方向移动。

中央气象台预计，虽然“康妮”未来不会登陆我国，但东海海域及东部沿海地区仍要警惕台风带来的大风影响。5日，浙江东北部、上海、江苏东南部有中到大雨，局地暴雨。台风“康妮”对我国东部海区和沿海地区的影响以大风为主。浙江、福建、上海、台湾等地需密切关注“康妮”动态。

上海中心气象台预计，受“康妮”外围环流影响，预计5-6日本市将出现偏北大风，并伴有阵雨天气。

预计5日白天到夜间，本市陆地最大阵风7-8级，长江口区西部和沿江沿海地区8-9级，长江口区东部9-10级，洋山港区和上海市沿海海面阵风10-11级，6日白天风力逐渐减小。

降水方面，预计5日本市将出现分散性阵雨，其中东部地区累积雨量可达中到大雨，6日阴有短时阵雨转多云。请及时关注最新的预报预警信息，合理安排好生活及出行。