祖传药酒能治肩周炎？-老人花150元买回一粒“六味地黄丸”

记者黄慧青 通讯员施晨霞报道 一滴红药水滴在手心，就能检验身体病症。若几个小时内不擦掉则会有生命危险，这么神奇的药水真实存在吗？其实，这只是犯罪嫌疑人的话术，以此来恐吓、威胁被害人购买其出售“药品”。日前，上海市浦东新区检察院以涉嫌强迫交易罪对被告人唐平提起公诉。

“祖传药酒，专治风湿关节痛、肩周炎、颈椎病，第一次免费送!”2018年4月，老张在菜场买菜时看见一男子唐某边发传单边吆喝。想到妻子这几天腰痛得厉害，药酒也是免费的，就走上前去看了看。只见该男子拿出一个玻璃瓶，先灌入药水，随后放了两粒药丸状的东西，摇晃使之融化后，就把瓶子里面的药水倒入塑料密封袋里赠送给老张，还声称该药酒是用来涂在患处用以治疗关节痛等病症的。

而后，对方拿出一瓶红色液体，称该药水滴在手掌心能看出身体病症及程度，还能免费测试。老张觉得不错，便伸手试了下。谁知，这一试，唐某便说红药水是特制的，洗不掉了，需吃他们用祖传药才能洗掉，否则会有生命危险。老张这下慌了，最终以150元买下了一粒药丸。不曾想，付完钱后，唐某便将老张手中的红药水擦掉了。

其实，这都是犯罪嫌疑人精心设计的局。据犯罪嫌疑人唐某供述，先以免费送药酒的名义吸引顾客，而后再滴在后害人手上的红色药水就是事先准备好的“高锰酸钾”溶液，为了让对方害怕，就说红色药水是擦不掉的，会有生命危险，好让顾客购买他们的药。而所谓祖传秘制的药就实质是药店内“六味地黄丸”，根本没有其所号称的神乎其神的疗效。