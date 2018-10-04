单品 潮流 必备-——红木家具必备潮流单品赏析

必备潮流单品——一个新颖、奇妙的组合名词。

顾名思义，其既是非组合的单件，又具备时尚的特性，且又被生活必备所制约，内涵丰富，内容繁杂。粗看粗听，眼花缭乱，云里雾里；细细琢磨，这三大要素的聚合，一定和高端品质，舒适享受以及蕴含文化内涵密切相关。

试想，如果在“必备潮流单品”这个概念前加上“红木家具”的定语，因材料的特性，其内涵顷刻清晰，指向瞬时明确——一是稀缺性，材质的名贵稀少和物件的文化含量，高雅高尚，珍贵尊贵；二是必备性，几乎所有家庭必备的沙发、书案及其配套的座椅，以及家庭住宅条件允许下的茶台椅、罗汉床等，当然，餐桌椅、衣帽架、博古架之类，也可列入必备的行列；三是新潮性，一定不会是完全仿古拟古，甚至只是轻微改良的红木家具，而是大胆融入了各种新潮元素，设计制作符合现代人生活方式的新中式或曰新海派红木家具。

因之，红木家具必备潮流单品，必然有如下突破：

首先是造型的突破，具有惊艳外表的高颜之值。

在一般人的眼里，传统的红木家具确是上品，但色深、笨重、老气，未必符合年轻人审美和适合生活当下方式。现代住宅结构变化、生活方式改变，家具的形制和尺寸必然与时俱进，不会全然仿古拟古。新中式家具的设计，老祖宗的智慧结晶依然留存，时尚的新元素也绝不拒绝，大胆突破，另出机杼，新颖别致，东情西韵。

其次是体验的突破，具有惬意的实用适用感受。

家具是文化载体之一。中华传统，讲究文化信仰，在家具的尺寸、形制上也有所体现，要求的是尊严尊贵、正襟危坐、尊卑有序、富有教养等等，是舒适让位于体面的以人文精神为本的思维，和西方的以人为本思维有着较大的区别。传统精华应该继承，但体现却可以改良改变。当下闲适生活方式的需求，使新中式家具在设计上有所“让步”，大量引入人体工学原理，使尊严与舒适等同起来而非对立。

再次是新材质、新面料的突破，具有全新的视觉。

红木的概念，有宽窄两种理解。宽泛的理解，即是红木国标认定的八大类二十九种名贵稀缺木材；窄狭的理解，则是以往民间认定的“三大贡木”——黄花梨、小叶紫檀、大红酸枝，以及鸡翅木、缅甸花梨这类被称为“老红木”的材料。但是，新中式家具突破了“老红木”的拘泥，以同样是红木国标认定的刺猬紫檀、黑檀作为原料，它们的木质物理性能和“老红木”相当，具有极高的性价比，以让更多的人群所拥有，而且纹理、色泽更符合当代人尤其是年轻人的审美眼光，也更适合与现代住宅结构和装潢风格的搭配。

新面料的突破主要体现在沙发的坐垫、靠垫以及罗汉床的床垫上，不仅是材料革命的成果，也是新中式家具新形制搭配的需要，浑然天成，和谐舒适。比如，传统的红木家具的坐垫、靠垫，虽然填充物已经使用了现代科技材料，但基本就是黄色、红色两种，图案也拘泥于龙凤呈祥、松鹤长寿、福禄寿喜之类，面料材质也非常单一。而新中式家具的坐垫、靠垫的面料，材料广泛，色泽多样，不拘一格，尽情发挥。

除此，新中式家具在雕刻和五金件的设计、使用上，也有革新和进化，不赘。

好，让我们随着君和新中式家具彭奇先生的脚步和指点，欣赏该企业若干精心设计制作的新中式家具的必备潮流单品——

君和罗汉床

一款造型别致，制作精良的新中式家具罗汉床，材质为黑檀，色泽清淡雅致，纹理清晰柔和。追溯中国家具的历史可知，罗汉床从榻演化发展而来。在当下，罗汉床可以作为小憩、打坐、修禅、下棋、喝茶、聊天的“载体”。它的背部，依然有着传统罗汉床特有的中间高、两边低样式，但四脚已然是西洋家具的造型。大气时尚，与现代居室毫无隔膜。友情提示：罗汉床，主人没有发出邀请，切勿自行坐卧。

君和餐桌椅

此为一款标准的餐桌椅，一桌四椅，材质仍是黑檀。除了卯榫结构依然保留着传统家具的精良工艺外，外部造型已然脱离了传统的形制，弃圆趋方，大做减法，婉约疏朗，简洁大方。尽管造型如此变化，明式家具的文人气息却依然若隐若现，韵味十足，让人久久留恋不去。君和书案

书案和矮柜组合，一个整体单品。依然是简洁的造型风格，妙处却在书案两侧的雕刻纹饰上，让现代家具隐隐透出传统韵味，于细微处显现设计者的良苦用心。坐在这张书案前，顿觉心静气安，烦躁全消，如果拿起书本阅读，定然手不释卷。

君和沙发

这套沙发值得书写的是坐垫、靠垫新材料、新面料的使用——坐垫足有30厘米之厚，完全是现代西洋沙发的样式，充填料是聚酯纤维，高弹力，强支撑，分散坐躺压力，消减身体疲劳。面料则使用了涤纶类毛型感的材料，手感良好，灰米黄色，素雅安宁，很适合现代居室的自由搭配摆放。（慕修）

吉盛伟邦国际家具村

吉盛伟邦国际家具村是一个以“家”为主题，涵盖建材、家具、软装、灯饰等“全程体验一站式”购物中心；集旗舰店、主题馆以及展览中心三大类别于一体的全新模式；是世界家居品牌的市场总部基地、旗舰店、体验中心；集展览展示、采购直销、信息交流和家居物流于一体。

吉盛伟邦国际家具村

东方鼎级红木馆

吉盛伟邦东方鼎级红木馆，经过工商部门认证，是中国专业的红木家具展销中心。20000平米超大展示空间，20余家国内一线品牌，拥有数千件家具珍品，是长三角地区最大的红木家具收藏、展示、销售中心。

该馆几乎囊括了所有品种的红木良材：紫檀木、花梨木、香枝木、黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木和鸡翅木等。从明式家具的简练巧雅到清式家具的富丽繁华，从海派家具的兼容并蓄到新中式的复古摩登，诗画国风，大美无言。

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品牌：豪博 展位号：C2E202

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