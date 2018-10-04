发布时间：2018-10-04 09:20 星期四来源：新华网

兰德华

旅游中的陋习，不胜枚举。下面我们就盘点一下发生在我们身边的旅游、出行过程中最常见的十大不文明行为。

一、随处抛丢垃圾、随地吐痰、吐口香糖

岂一个“随”字了得，丢者倒是随心所欲了，可方便了自己却恶心了别人。毫无疑问，随处抛丢垃圾、随意吐痰、吐口香糖无疑是我们在出行和旅游过程中最常见的不文明行为。媒体曾多次曝光该类恶习，今年5月1日到5月3日，通州举办了北京草莓音乐节，三天吸引游客25万人次，然而观众离场后，现场却垃圾遍地、一片狼藉。

二、上厕所不冲水，不讲卫生

不冲洗厕所，“脑补”相关画面总让人作呕。但是，在旅游景区、车站、酒店等公共场所的公厕内，这种现象屡禁不止。“来也匆匆，去也冲冲”的提示语往往被置若罔闻。

三、公共场所随便吸烟，污染公共空间

吸烟有害健康，而被动吸二手烟的危害更是不容小觑，但是公共场所禁止吸烟却并不容易。自己吸烟很放松，但在人口密集之处，特别是在室内等封闭空间中，让其他人“被”吸二手烟，实在缺乏公德。

四、乘坐公共交通工具时争抢座位、相互拥挤

在地铁或者公交巴士上，我们经常会遇到这种请形：拥堵在车门外的乘客在车门打开的瞬间一哄而上，直接冲向车厢的空座。我们不排除不少人会让座给老人、孕妇和孩子，但如此争抢和彼此推搡拥挤，实在有失风度，更有失尊严，让陌生人之间丧失了基本的敬意。

五、不遵守秩序，插队、加塞

在景点排队买票，或在车站候车时，插队、加塞的行为让人深恶痛绝。轻者遭人白眼或言语贬斥，重者更有游客因插队大打出手。2013年2月，海南龙王别院候车点，游客曾因不遵守公共秩序插队加塞被工作人员制止，恼羞成怒对工作人员大打出手。

六、公共场所高声接打电话、大声喧哗、扎堆吵闹

“在公共场合不能大声喧哗”，这是从小学开始，我们就在学习的基本礼仪。然而，出行、旅游过程中心情激动的游客却将这抛到脑后，不仅三五成群嬉笑打闹，甚至还对旁人的侧目视而不见。殊不知，公共场所旁若无人地高声打电话等“噪音”对他人的侵犯，同样令人反感，也是无公德心的表现，既有损个人形象，又影响他人。

七、景区内随意攀爬、刻字留念，破坏景区草地、花木等

说到景区内随意攀爬、刻字留念以及践踏草坪、折损花木等行为，我们身边的例子更是不胜枚举。从万里长城到埃及金字塔，“到此一游”成了中国游客负面形象的“黑色”标签；每年樱花节，诸如武汉大学校园就会饱受游客们高校游之苦，樱花被各种折损，“樱花节”成“樱花劫”。

八、宗教场所嬉戏、玩笑，随意拍照

庙宇、教堂等宗教场所，是神圣和庄严的场所。在宗教场所参观时游客打闹、说笑以及随意拍照的行为，不仅破坏了这种严肃的气氛，更是对信教群众极大的不尊重和冒犯。尊重他人的习俗和信仰，是起码的礼貌。

九、大庭广众之下脱去鞋袜、赤膊袒胸，酒足饭饱后剔牙、打嗝

特别是在夏季，在旅游景点游客（一般是男性游客）打赤脚、赤膊坦胸，实在有碍瞻观；当众剔牙、打嗝等行为更是令人难以忍受。

十、说话脏字连篇，举止粗鲁专横，缺乏基本社交修养

一个人的言谈举止是一个人内在修养的体现。面对部分游客在出行时言谈的粗俗、举止的粗鲁，让人不齿的同时也让人感到社会基本公民教育的缺失。

文明旅游

这“十大”不文明行为，在旅游、出行的过程中只是冰山一角，远未涵盖所有的不文明旅游行为。例如，除了上述不文明行为外，旅游、出行过程中我们常会看到诸如闯红灯、乱停车，不遵守交通规则；衣衫不整、蓬头垢面；随地大小便；不分场合吃零食；吃自助餐时有好东西一哄而上，吃不完浪费；不分场合地剔牙、打饱嗝等等不文明现象和行为。

为了强化文明出行，中央文明办和国家旅游局早在2006年10月就出台了《中国公民国内旅游文明行为公约》，倡导旅游中的文明行为。然而，旅游中的不文明行为仍然没有太大改观。归结原因，部分网友表示，首要的是游客个人素质亟需提高，其次政府应加强对公民的宣传教育。

我们固然需要有来“一场说走就走的旅行”的勇气，但人在旅途，我们更需要在旅游过程中保持良好素质和良好的行为习惯。

你的旅行，不论走多远，但要记住：“无穷的远方，无数的人们，都和你有关”。

来源：工人日报（ID：grrbwx）