【壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年】行进：江上人生

中国新闻来源：央视网 2018年10月03日 19:46A-A+

央视网消息（新闻联播）：长江，世界上最繁忙的河道，每天江上船只如梭，但是有些船，虽然满载却从未远航，他们守护着6300公里母亲河的生态，感受着长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的改革发展之变，今天的改革开放40年《行进》系列报道，我们来认识一群守护长江的清漂人。

刘波，2013年大学毕业后成为了长江上的一名清理垃圾的清漂工，这样的工作在他父母看来不怎么体面。

刘波所属的清漂队，负责长江干流万州段83公里和万州辖区内25条次级河流的清漂工作，他每天驾驶着履带式机械化清漂船在江上追垃圾，一小时就能清理40吨垃圾漂浮物。

不仅是操作设备的进步，老一辈清漂工回忆起当年的工作，记忆深刻的还有长江一度的严重污染，2006年，三峡库区垃圾回收船接收处理垃圾达到了5000余吨，随后垃圾不断增多，2012年的三峡库区，仅7月一个月就清理垃圾8820吨。

改变发生在2014年长江经济带被上升为国家战略，“生态优先、绿色发展”成为了长江经济带发展的战略定位。“共抓大保护，不搞大开发”，沿线11省市开启了重塑长江生态的发展之变。

而刘波所在的重庆，出台了一系列严格的措施，关闭搬迁256家重污染企业、岸线5公里内禁止新建工业园区；取缔围栏养殖。同时，集中整治江中餐饮船舶，所有垃圾污水，收集后上岸处理。

让刘波感觉到工作比以前轻松的不仅仅是严厉的政策举措带来的变化，还有绿色新理念深入人心后的，人人共护一江水。

如今，万州的清漂队已经拥有4条全自动机械化清漂船，江上超过90%的垃圾都由这些船来清理。随着机械化清漂船增多的，还有一批像刘波一样拥有较高学历和技术的年轻人加入进来。