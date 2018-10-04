国际社会积极评价“一带一路”倡议

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央视网消息（新闻联播）：2013年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲时首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。在此之前，习近平主席于9月7日在哈萨克斯坦提出了共建丝绸之路经济带倡议。“一带一路”倡议提出五年来，国际社会广泛支持，积极参与。

五年前，印尼前驻华大使易幕龙曾现场聆听习主席的演讲，每每回忆起当时的场景，他仍颇感振奋。他表示，习主席提出的这一倡议，正是一直以来所期待的。

五年来，印尼与中国积极对接发展战略，全面深化合作，取得丰硕成果。

印尼前驻华大使 易幕龙：得益于丝路文化，亚洲是世界上最稳定的地区之一。习主席的倡议不仅能让亚洲继续繁荣，也将促进全世界的发展。

五年来，21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区船运、港口、贸易在倡议带动下共同发展，焕发出新活力。

从希腊的比雷埃夫斯港到比利时的泽布吕赫港，从荷兰的鹿特丹港到芬兰的赫尔辛基港，从中国进口的大批货物抵岸卸载，出口到中国的货物整装起航，一条条航线铺就21世纪的海上丝绸之路，将欧洲与中国以前所未有的紧密度联系在一起。

意大利总理府官员 意驻华使馆前参赞 饶塞佩：“一带一路”倡议背后的伟大构想是什么？那就是“连通性”，它创造了一个连通亚洲、非洲、欧洲等多地的平台，这不仅有很大的文化意义，更有巨大的经济价值。

非洲大陆，因“一带一路”倡议焕发活力，也为中非深化合作共赢拓展广阔空间。今年中非合作论坛北京峰会的丰硕成果，又将进一步为非洲国家的发展创造更多机会。

南非国民议会事务主席 弗洛里克：“一带一路”倡议让中国进一步加强了对外开放，也让中国与参与国家建立了更多友好联系。“一带一路”倡议与习主席高瞻远瞩的世界眼光相符，让中国与其他国家共同发展。

学者专家指出，“一带一路”倡议有效促进了沿线国家的发展，对全球消除贫困、缓解发展不平衡意义重大。

巴基斯坦外交部长库雷希近日在第73届联合国大会上发言时说，“一带一路”倡议在推动人类未来发展的方案中堪称典范，他说共建“一带一路”不仅促进贸易往来和人员交流，而且增进各国之间的了解，减少文化障碍，最终实现和平、和谐与繁荣。

联合国秘书长古特雷斯说，“一带一路”倡议不仅涉及经济合作，也是通过经济合作改善世界经济发展模式，使全球化更加健康，进而推动国家治理和全球治理的路径。