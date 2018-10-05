当“60后”的爸爸和“90后”的孩子聊到“三大件”，孩子往往一头雾水，虽然今天这个词已经不多见了，但在改革开放之初，从手表、缝纫机、自行车，到冰箱、洗衣机、彩电，“三大件”曾是结婚时检验男方财力的重要标准。

变化的背后，我们似乎能触摸到时代发展的脉搏。而发生在你我家庭里的变化，还不止于此。

变化，发生在恋爱自主性上。从时兴单位领导介绍认识，到时兴年轻人一起看电影、唱卡拉OK，再到如今的“网恋”……经济社会发展迅速，人们的社交面越来越宽，接触异性的机会越来越多，选择范围也越来越大。而男性和女性在职场平等竞争而产生的自信和底气，使今天的年轻人在恋爱时少了束缚和牵绊，多了自主和自由。

1987年5月1日，辽宁省丹东汽车制造厂23对新婚夫妇在北京天安门广场冒着蒙蒙细雨拍照留念。他们是在厂里参加集体婚礼后来北京旅游的，旅游结婚开始在当时的年轻人中流行。新华社发

变化，发生在恋爱对象选择上。改革开放后，“时间就是金钱，效率就是生命”的观念深入人心，人们充满了探索未知的热情和干事创业的激情。曾经的“兵哥哥”和国营工厂职工已不再是热门人选，民营企业家和高学历知识分子成为婚恋舞台上的新明星。从恋爱对象的选择上，可以管窥中国改革开放大潮如何催生了新一批时代弄潮儿。

1988年2月6日，专门从事婚礼照相的中日合资照相馆总经理高崎纪一郎（中）在北京民族文化宫为参加集体婚礼的新娘整理服装。新华社发

变化，发生在对女性权益的保护上。过去，离婚曾被视为道德败坏。1980年，五届全国人大三次会议通过了新婚姻法，修改了法定结婚年龄，并对离婚的法定理由做了实体性的规定：如果夫妻感情破裂，调解无效，应准予离婚，更多人不再在错误的感情里将就，选择勇敢地走出来。2016年开始施行的《反家庭暴力法》，则从法律层面保护了家暴受害者尤其是女性的权益。

点滴变化，记录时代进步。汇集每一滴变化的涓涓细流，婚姻中相互尊重、相互扶持的情意，滋养和保护着神州大地上每一扇窗、每一盏灯火、每一缕炊烟背后的小家。点赞观念变化，喝彩时代新风！（撰稿：悦小怿）