各地快闪活动 唱响“我爱你中国”

央视网消息（新闻联播）：国庆长假期间，各地在商场、工地、旅游景点等多个地方推出了“我爱你中国”系列快闪活动。意想不到的场景，充满深情的歌声，点燃起人们的爱国热情，欢乐祥和、喜庆热烈的国庆氛围扑面而来。

国庆节这天，北京前门大街一场出人意料的快闪点燃了现场所有人的热情。在多位主持人、歌手的带领和感染下，全场数千人从惊喜到感动、从倾听到合唱，共同向新中国深情表白。

在新疆天山天池景区，游人如织的水畔突然响起了悠远悦耳的小号声。

随着《我爱你中国》的乐曲声响起，在景区的不同位置，不同民族、不同行业的老人、孩子和年轻人，边唱边走进了游客中间。对祖国动情的歌唱，很快带动了数千名来自天南海北的游客，自发地参与进来放声歌唱，素不相识人们在共同的爱国情怀中心心相通。

快闪结束了，但很多人还意犹未尽。

在国家重点工程项目“京沈高铁望京隧道”施工现场，400名员工在岗位上过节。10月2日这天，一曲《我爱你中国》在建设者耳畔响起，歌声让工人们惊喜的同时也深受感染。

在浙江安吉县余村，当年习近平总书记在这里首次提出“绿水青山就是金山银山”。国庆节这天，一曲《我爱你中国》在绿水青山中响起，深情的歌声渐渐由单人领唱演变成气势磅礴、男女老少的大合唱。