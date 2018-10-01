建好、用好、管好中央企业领导人员队伍

治天下，以用人为本。治企兴企，必须有一流的企业领导人员队伍。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视国有企业改革发展和党的建设工作，提出了一系列新思想新精神新要求。就国有企业领导人员队伍建设，习近平总书记强调，国有企业领导人员是党在经济领域的执政骨干，是治国理政复合型人才的重要来源；强调坚持党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用不能变；强调国有企业领导人员必须做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁……这为加强国有企业领导班子队伍建设指明了方向、提供了遵循。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央企业领导人员管理工作守正出新、稳中求进，中央企业领导人员队伍焕发出勃勃生机，中央企业在中国特色社会主义伟大事业中砥砺奋进、再创辉煌。

强化顶层设计，在制度建设上“立柱架梁”

“明者因时而变，知者随事而制。”新时代，面对培育具有全球竞争力的世界一流企业的新目标，中央企业领导人员管理工作该怎么抓？如何贯彻党中央的决策部署，如何适应中央企业改革发展需要？

历史总是在回答时代课题中前进。坚持制度建党，与时俱进加强制度建设无疑是破题的关键。

2018年7月，《中央企业领导人员管理规定》修订印发，这是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要举措，是多年来特别是党的十八大以来中央企业领导人员管理经验的科学总结。《规定》覆盖了中央企业领导人员管理的全过程和各环节，从制度层面对新时代中央企业领导人员管理的基本原则、基本要求和主要内容进行了全面完善。如何选拔、如何管理、如何培养、如何激励和保护企业家精神，在《规定》中都能找到答案。

党的十八届三中全会后，国有企业开启了全面深化改革新篇章。深化国有企业改革，必须坚定不移坚持党的领导、加强党的建设，必须持之以恒加强国有企业领导人员队伍建设。2015年，《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》印发，对坚持党管干部原则，从严选拔、教育管理国有企业领导人员等提出了具体要求，首次明确中央企业设立专职抓企业党建工作的党委（党组）副书记……党的领导、党的建设在国有企业改革中得到了充分体现和切实加强。

国有企业党员领导人员是党的干部，不论在什么岗位上，都要积极主动做党建工作。2017年，《中央企业党建工作责任制实施办法》印发，进一步明确了中央企业党委（党组）的主体责任、书记的第一责任、专职副书记的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”，推动党建工作责任层层落实、贯通到底。

同时，《中央企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法》《中央企业领导人员选拔任用廉洁从业结论性评价办法》《关于加强和改进中央企业优秀年轻领导人员培养选拔工作的实施意见》《中央企业董事会及董事评价暂行办法》等一系列制度相继出台，各中央企业也结合实际制定相应的企业领导人员管理制度……符合中央企业特点的领导人员管理制度链条不断健全、制度体系逐步形成。

坚持精准科学，选优配强“关键少数”

“为政之要，莫先于用人。”

精准科学选人用人，是习近平总书记关于干部工作的重要思想。党的十八大以来，按照精准科学要求，坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，着力建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的中央企业领导人员选拔任用体系，一大批高素质专业化的优秀人才被及时发现出来、合理使用起来。

——强化党组织的领导和把关作用

无论是严格选任标准还是严格选任程序，无论是严格组织考察还是严格审批决定，都坚决落实党组织在选人用人工作中的主体责任，牢牢把住中央企业领导人员的政治关、业绩关、品行关、作风关、廉洁关。

准确把握民主推荐的功能定位，将民主推荐与日常了解掌握情况和人岗相适等情况综合考虑，防止唯票取人。

近年来，先后在军工、石油石化、汽车等行业，公开遴选了19户中央企业的26名副职领导人员，补充了一批德才兼备、年富力强的优秀人才。工作中，中央企业党委（党组）研究把好推荐人选关，中央组织部、国务院国资委党委组织专家把好评审面谈关、组织考察组把好考察关，将党管干部原则落到实处。

在中国节能、国药集团、新兴际华开展董事会选聘经理层成员试点，先后选聘了1名总经理和8名副总经理。党组织不当“甩手掌柜”，在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选方面把好关，保证人选政治合格、作风过硬、廉洁不出问题。

——严格选拔任用标准

“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的“20字”要求，是新时期好干部标准在国有企业的具体化，是选拔任用中央企业领导人员的根本标尺。

“对党忠诚”，是党对中央企业领导人员的第一位要求。如果这条不过关，其他都不过关。在选拔任用中央企业领导人员工作中，始终把政治标准放在首位，对政治上不合格的“一票否决”。

经营管理现代企业，必须有专业能力、专业精神，必须有较强的治企兴企能力。选拔任用中央企业领导人员，重点看其是否具有强烈的创新意识和创新自信，是否懂经营、会管理、善决策。对党组织领导班子成员，还要看其是否具有较强的管党治党能力和较高的思想理论水平。对专业能力不达标的也坚决不用。

突出实践、实干、实效，不简单看学过什么、干过什么、分管过什么，更看干成了哪些事、干得怎么样、管得好不好，看实实在在的业绩、企业高质量发展的具体成效。不担当、不作为的，业绩不佳的，不仅不用，已在岗位上的也要及时调整下来。

坚持全方位、多角度、近距离考察识别中央企业领导人员，严格落实“凡提四必”要求，实行中央企业党委（党组）书记、纪委书记（纪检组组长）对人选廉洁从业情况“双签字”制度，防止“带病提拔”。

——坚持以事择人、优中选适

“为官择人者治，为人择官者乱。”习近平总书记指出，用什么人、用在什么岗位，一定要从工作需要出发，以事择人。

从“谁该用”到“该用谁”，从“更合适、更胜任”的角度去衡量、选拔中央企业领导人员，把事业发展、工作需要、岗位要求与促进中央企业领导人员健康成长、充分调动积极性有机结合起来，着力打造又博又专、推陈出新的素养结构，使领导班子专业素养整体适应企业主营业务。

近年来，重组成立中国远洋海运、中国宝武集团、国家能源集团，新设立中国航发……按照领导人员配置“做减法”、领导班子功能结构“做加法”原则，及时完成领导班子配备，为重组新设企业在新的起点上扬帆远航提供坚强组织保障。

加强中央企业党建工作领导力量，中央企业党委（党组）专职副书记实现应配尽配，一大批优秀的专职副书记协助党委（党组）书记专心专责抓党建、从严从实强党建，推动企业党建工作全面加强、全面进步。

加大中央企业领导人员交流任职力度，大力发现培养选拔优秀年轻领导人员。2017年以来，新任企业领导人员中，有近半数实行了交流任职，许多“70后”优秀年轻领导人员进入了中管企业领导班子。