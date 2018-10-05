青岛胶州：“乡村故事会”凝聚振兴力量

光明日报记者 刘艳杰 光明日报通讯员 刘伟

近年来，山东青岛胶州举办“乡村故事会”，通过身边人讲身边事的形式，培养了800多名“故事大王”，他们活跃在乡间地头的廊架下、树荫底、小广场……用通俗的“大白话”说事拉理儿，讲述一个个生动的百姓故事和经济社会发展成果，为乡村振兴、农业农村发展凝聚起强大的思想动力。

“举办‘乡村故事会’的时候，经常出现台上一个神情、台下心领神会的情况，气氛非常热烈。”参加过“乡村故事会”的青岛胶州果然鲜合作社理事长孙明霞说，这样讲故事，国家有哪些优惠政策、具体怎么实施、需要注意什么，都听得很明白。

800多名“故事大王”大多是基层党员、乡村教师、道德模范或致富能手，他们讲述的都是发生在身边的发展变迁、家风村风、道德模范和创业励志等典型故事，演出形式也不拘一格，有演讲、小品、秧歌小戏、快板、三句半等。截至目前，全市已有290多个村庄、100多个部门单位举办了1500多场“乡村故事会”。

“‘乡村故事会’为什么这么火爆？主要是我们让土生土长的基层群众走上了讲台，拉家常、讲道理，通过真情实感赢得老百姓的共鸣。”胶州市委常委、宣传部部长马锦秀说，通过“身边人讲身边事”让群众看发展、思变化，从而凝聚起乡村振兴、共谋发展的强大社会正能量。

近日，胶州又被列为山东省首批新时代文明实践中心试点，800多名“故事大王”不再只局限于讲好故事，他们开始着手开展文明传习实践活动。

“改革开放变化大，幢幢楼房美如画，条条大路修得好，美丽乡村人人夸。”在胶州市新时代文明实践胶东分中心，百姓宣讲员、胶州秧歌国家级非物质文化遗产传承人吴英民正在排练新的秧歌小戏《夸夸农村新变化》。

马锦秀介绍，胶州建立的是“3+N”宣传工作组织架构，“3”即胶州市新时代文明实践中心、镇（街道）新时代文明实践分中心和村（社区）新时代文明实践所；“N”即胶州现有的35处爱国主义教育基地红色展馆、78处理论宣讲基地、8处主题公园广场、38个文明创建示范点、109所学校等场所。目前，胶州正重点围绕基础较好的4个镇（街道）和25个村（社区）进行试点建设，推进实践活动，“故事大王”们的用武之地愈加宽广。

《光明日报》（ 2018年10月05日 01版）