从习近平这十句话，读懂美丽中国的真谛

【编前语】国庆假期，人们置身于绿水青山之间，享受着节日的快乐，美丽风光尽收眼底。党的十八大以来，生态文明建设不断提速，美丽中国迈出坚实步伐。新华社《学习进行时》梳理习近平总书记关于社会主义生态文明建设的十句重要论述，带你读懂美丽中国的真谛。

2018年4月25日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平乘船考察长江，抵达石首港。随后，驱车一个多小时来到湖南岳阳，考察位于长江沿岸的岳阳市君山华龙码头。这是习近平察看非法砂石码头整治复绿情况。新华社记者 谢环驰 摄

全社会都要按照党的十八大提出的建设美丽中国的要求，切实增强生态意识，切实加强生态环境保护，把我国建设成为生态环境良好的国家。

——2013年4月2日，在参加首都义务植树活动时的讲话

走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。

——2013年7月30日，致生态文明贵阳国际论坛2013年年会的贺信

金秋十月，位于大兴安岭南麓的内蒙古呼伦贝尔大地披金，层林尽染，美景如画。这是10月5日在内蒙古呼伦贝尔扎兰屯市柴河风景区拍摄的秋景。新华社发（韩冷 摄）

我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。我们绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。我们提出了建设生态文明、建设美丽中国的战略任务，给子孙留下天蓝、地绿、水净的美好家园。

——2013年9月7日，在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学回答学生问题

我们要认识到，山水林田湖是一个生命共同体，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。

——2013年11月9日，在党的十八届三中全会上作关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明

我们将继续实施可持续发展战略，优化国土空间开发格局，全面促进资源节约，加大自然生态系统和环境保护力度，着力解决雾霾等一系列问题，努力建设天蓝地绿水净的美丽中国。

——2014年6月3日，在2014年国际工程科技大会上的主旨演讲

10月4日，游客在贵州赤水丹霞旅游区的大瀑布景点游览（无人机拍摄）。

植树造林是实现天蓝、地绿、水净的重要途径，是最普惠的民生工程。要坚持全国动员、全民动手植树造林，努力把建设美丽中国化为人民自觉行动。

——2015年4月3日，在参加首都义务植树活动时的讲话

坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式，坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法，让良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

——2017年5月26日，在中共中央政治局第四十一次集体学习时指出

国庆假期，江苏南京溧水区郭兴庄园种植的景观植物粉黛乱子草进入盛花期，成片的“粉红田野”吸引了众多游客。这是10月3日，游客在“粉红田野”中游玩 新华社发（苏阳 摄）。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。

——2017年10月18日，在中共十九大报告中强调

面向未来，我们要敬畏自然、珍爱地球，树立绿色、低碳、可持续发展理念，尊崇、顺应、保护自然生态，加强气候变化、环境保护、节能减排等领域交流合作，共享经验、共迎挑战，不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为我们的子孙后代留下蓝天碧海、绿水青山。

——2018年4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

10月3日，在南京六合区钱仓村的葵花园，葵花“笑脸”迎接游客到来。 新华社发（秦淮 摄）

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上强调