​浙江杭州：璀璨灯光 点亮钱塘两岸

江南忆，最忆是杭州，杭州恐怕是文人墨客最惦记的一座城。不过再经典的古诗句也无法描绘今天的杭州之美，因为她的美一直在生长。比如，钱江新城的灯光秀已成为杭州一张新的文化名片。

央视记者李欣蔓：说到钱江新城的灯光秀。既包含了对新中国的祝福，又有着浓浓的杭州味道。看了之后，会让我们对杭州这座城市又多了几分认识和向往。就我们这几天采访发现，国庆期间，对于许多外地游客来说，白天游西湖，晚上看灯光秀，似乎已经成了杭州旅游的新标配。

此刻，我们看到的是杭州亚运会主场馆、雷峰塔、断桥等杭州元素，既代表了杭州在中国改革开放40年浪潮中的传承与发展，也展现了“干在实处，走在前列，勇立潮头”的浙江精神。

说到2022年杭州亚运会，我们来看，和钱江新城隔江相望的这座宛如莲花的建筑，就是2022年杭州亚运会主场馆。它由28片大花瓣和27片小花瓣组成，动感飘逸，在灯光的衬托下，就像一朵美丽的莲花绽放在钱塘江畔。如果说两年前G20杭州峰会的“中国时刻”让历史与现实交汇于此，那么4年后，杭州将再次向世界呈现创新活力之城的开放之美。

从空中的视角看过去，夜幕下钱塘江两岸的华灯显得格外绚丽。很多人可能无法想象， 十几年前这里还是一片滩涂，如今这里成了杭州新的城市地标。而杭州的“拥江发展”战略，也让钱塘江从城市边上的的江变成了“一江春水穿城过”。

现在我们看到，灯光正在这些高楼大厦上挥毫泼墨，所展现的这首词，正是宋代词人柳永的作品 ：《望海潮·东南形胜》：东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。柳永在杭州生活过一段时间，在这首词里，他以生动的笔墨，描绘出当时杭州的富庶与美丽。自古以来，文人墨客在这里留下了无数的名篇佳作。

这两天我发现，每当出现这些诗词时，周围的大人小孩总有人会跟着念出来。这种情不自禁 ，应该包含的是大家对这座城的喜爱。

现在灯光秀展示的是， 天色渐亮，晨雾散去，杭州的山形地貌逐渐清晰，这些环绕西湖的苍翠青山，成就了西湖的独特韵味。

江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？ 江南忆，最忆是杭州。

可以说很多人认识杭州的美，就是从大诗人白居易的这首诗开始的。

江南小镇，生机勃勃。 江南的美不仅仅停留在文字上，灯光呈现出的江南民居，画风采用吴冠中先生的画作，他倾尽一生，绘不尽江南的情意绵长。

现在光线快速编制出城市的轮廓，线条随后晕开铺满整个建筑，硬朗明快又简单的线条，代表着新城的诞生。

流动丝绸的背景上逐渐出现杭州西泠印社代表性印章。 2009年，由西泠印社领衔申报的“中国篆刻艺术”成功入选联合国教科文组织 “人类非物质文化遗产代表作”。

现在展现的是一部书法作品的全貌，作品内容就是大家所熟悉的苏轼的《饮湖上初晴后雨 二首》。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。杭州人喜爱这位天才诗人，不仅因为他曾写下大量关于西湖的作品，还因为他做官时， 修建苏堤，治理西湖，疏浚运河，造福百姓，为大家做了很多实实在在的好事儿。

洋洋洒洒的桂花在天空中变形成著名的非物质文化遗产“余杭滚灯”，滚灯在建筑上翻滚，呈现出一场精美的滚灯表演。

滚灯快速旋转，旋转停止后，一个个漂亮精致的越窑青瓷呈献给大家。

风由扇起，折扇是杭州传统的手工艺品，与杭州丝绸、杭州龙井茶一同被称为“杭州三绝”。现在大家看到的是折扇在空中画圆抽象出闻名天下的西湖绸伞，此处借用川戏变脸的形式， 将绸伞旋转、收起、打开、变化伞面整合一体，突显西湖绸伞的多姿多彩。

现在我们看到的是杭州的城市标志，以汉字“杭”的篆书进行演变，融入了船、园林、拱桥等元素，体现了“精致和谐、大气开放”的城市人文精神。

一连串的数字像水珠一样滴落下来，开启杭州现代都市的模样。

作为“一带一路”的重要节点城市，杭州拥有强大的电子商务、互联网产业基础，并且致力于打造全国云计算服务中心，建设国际电子商务中心。这些年，数字经济对杭州经济增长的贡献率在50％以上。

十八大以来，习近平总书记反复强调“文化自信”，文化是一个国家、一个民族的灵魂。杭州，同样把文化视作一个城市的灵魂。杭州提出，实施文化兴盛行动，以文化人、以文兴业、以文惠民，让杭州成为更有人文情怀、更具文化底蕴的城市。

作为城市的第二张面孔，我们在夜幕中看到杭州的坚持与自信，看到历史与现实的交融。一支“钱塘夜曲”，一条“光影画廊”，一段“绚丽飘带”，自高楼大厦处倒映于江河，今天的杭州，有着足够的包容和自信，欢迎各地各国的游客来领略杭州的“独特韵味、别样精彩”。

来源：央视新闻客户端