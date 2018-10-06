党员干部能不能在八小时外搞点“副业”？权威解答来了！

前不久，中央纪委国家监委法规室主任马森述在对新修订的《中国共产党纪律处分条例》作解读时提到的这个细节，引发舆论关注。
那么，党员干部能不能在八小时之外搞点“副业”、挣点外快？
发生在他们身上的惨痛教训，为那些企图借“理财”名义圈钱的党员干部敲响了警钟。
新修订的《中国共产党纪律处分条例》在原有对违规经商办企业行为的处分规定基础上，增写了对违规买卖股票、信托产品、基金等行为的处分规定。
即便是自己本来没有搞腐败的想法，也难保不被别有用心者投其所好，一步步落入“围猎”的陷阱。更不用说那些揣着明白装糊涂的人，“经商”“理财”等不过是他们搞权钱交易的幌子。
例如，有的领导干部信奉靠啥吃啥，在自己工作领域“搞批发”“当中介”；有的以经商为名“洗钱”，用接受“投资款”的方式收受贿赂；有的利用内幕消息炒股、购买金融产品，从中非法牟利……凡此种种，哪里是什么“理财有方”，分明就是权钱交易。
可见，党员干部还须管好“身边人”，不能利用职权为家属经商“站台”、提供便利，更不能搞“一家两制”、变相“敛财”。
新修订的《中国共产党纪律处分条例》也对党员干部利用职权或职务上的影响，为家属和其他特定关系人经商谋利的行为进一步划出红线。
（来源：中国纪检监察报、人民网）