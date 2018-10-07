伟大出自平凡，习近平为他们的爱国奉献点赞！

【编前语】人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。新中国69年来的辉煌成就，离不开千千万万中国人的接续奋斗。新华社《学习进行时》梳理了习近平总书记为平凡人的奋斗点赞的话语，一同感受平凡中的伟大。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门邀请四川航空“中国民航英雄机组”全体成员参加庆祝中华人民共和国成立69周年招待会。这是9月30日下午国庆招待会前，习近平在人民大会堂亲切会见他们。 新华社记者 李学仁 摄

伟大出自平凡，英雄来自人民。把每一项平凡工作做好就是不平凡。

——2018年9月30日，会见四川航空“中国民航英雄机组”全体成员时的讲话

耄耋之年，你们初心不改，依然心系祖国接班人培养，特别是周令钊等同志年近百岁仍然对美育工作、美术事业发展不懈追求，殷殷之情令我十分感动。

——2018年8月30日，给中央美术学院老教授的回信

王继才夫妇在开山岛的最东边举行向国旗敬礼仪式（2017年1月1日摄）。 新华社记者 李响 摄

王继才同志守岛卫国32年，用无怨无悔的坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。我们要大力倡导这种爱国奉献精神，使之成为新时代奋斗者的价值追求。

——对王继才同志先进事迹的重要指示

波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的！博大精深的中华文明是中国人民创造的！历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的！中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的！

——2018年3月20日，在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

广大人民群众坚持爱国奉献，无怨无悔，让我感到千千万万普通人最伟大，同时让我感到幸福都是奋斗出来的。

——2017年12月31日，2018年新年贺词

卓嘎、央宗姐妹和玉麦乡干部群众合影。 新华社记者 普布扎西 摄

在海拔3600多米、每年大雪封山半年多的边境高原上，你们父女两代人几十年如一日，默默守护着祖国的领土，这种精神令人钦佩。我向你们、向所有长期为守边固边忠诚奉献的同志，表示崇高的敬意和衷心的感谢。

——2017年10月28日，给西藏隆子县玉麦乡牧民卓嘎、央宗姐妹的回信

历史是人民书写的，一切成就归功于人民。

——2017年10月25日，十九届中共中央政治局常委同中外记者见面时的讲话

自古以来，我国文人志士多有投笔从戎的家国情怀。抗战时期，许多南开学子就主动奔赴沙场，用鲜血和生命诠释了爱国、奉献的精神内涵。如今，你们响应祖国召唤参军入伍，把爱国之心化为报国之行，为广大有志青年树立了新的榜样。

——2017年9月23日，给南开大学8名新入伍大学生的回信

2016年5月31日晚，椒江区一名小学生在有关学习垦荒精神的主题班会上发言。新华社记者 王俊禄 摄

60年前，你们的爷爷奶奶远离家乡，登上大陈岛垦荒创业，用青春和汗水培育了艰苦创业、奋发图强、无私奉献、开拓创新的垦荒精神。正如你们所说，他们是最可敬的人。

——2016年5月30日，给大陈岛老垦荒队员的后代、浙江省台州市椒江区12名小学生的回信

为了做好这些工作，我们的各级干部也是蛮拼的。当然，没有人民支持，这些工作是难以做好的，我要为我们伟大的人民点赞。

——2014年12月31日，2015年新年贺词