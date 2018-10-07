赞赏中国贡献 重视对华关系——多国政要祝贺中华人民共和国成立６９周年

新华社北京１０月７日电 综合新华社驻外记者报道：近日，应邀出席我驻外使馆国庆招待会的多国政要积极评价中华人民共和国成立６９年来取得的发展成果，赞赏中国为推动国际社会经济发展、维护世界和平所作贡献，纷纷表示高度重视对华关系，期待与中国促进友谊与合作。

摩尔多瓦副议长维丘克说，中国在各领域的建设取得了举世瞩目的成就，中国作为世界第二大经济体在国际舞台上发挥着越来越重要的作用，为维护世界与地区和平稳定、促进世界经济发展作出了突出贡献。

中非共和国外交与海外侨民部部长级代表尚塞尔·塞科德·恩德巴伊说，中非共和国对中国在国际社会展现的领导力表示钦佩和赞赏。中国是中非共和国最重要的合作伙伴之一，两国合作互利共赢，硕果累累。

土库曼斯坦副总理梅拉多夫表示，土中两国关系建立在传统友好和相互尊重的基础上，正保持积极发展势头。双方经贸合作富有成效，教育合作是双边关系重要发展方向。土中两国经贸、科教等领域友好与互利合作关系将得到全方位巩固和发展。

罗马尼亚副总理斯特凡说，罗方积极参与“一带一路”倡议及“１６＋１合作”，支持欧中发展战略对接，愿与中方共同努力，推动各领域互利合作，使两国传统友谊代代相传、务实合作不断发展。

格鲁吉亚副总理茨基季什维利说，格政府高度重视对华关系，两国关系近年来发展迅速。两国签署了自贸协定，拥有很多合作项目。越来越多的中国企业到格鲁吉亚发展，在各领域发挥着重要的积极作用。

塔吉克斯坦外长穆赫里丁代表塔政府盛赞新中国成立以来的发展成就，高度评价塔中在联合国、上海合作组织等多边框架内的协调配合。穆赫里丁表示，塔方将对华关系视为外交优先方向，愿与中方加强共建“一带一路”合作，促进两国发展战略深度对接。

黎巴嫩看守政府国防部长萨拉夫说，黎中关系良好，两国关系的发展不仅有益于黎巴嫩，而且有益于整个地区。他同时呼吁中国企业和企业家增加在黎巴嫩的投资。

赞比亚高等教育部长卢奥说，赞比亚政府和人民珍视两国在平等和尊重基础上建立起的友谊，感谢中国长期以来对赞比亚的帮助。中国是赞比亚真正的全天候朋友。

尼日利亚外交部副常务秘书加纳说，尼中建交４７年来，双边关系平稳发展，政治互信不断增强。尼方对中方成功举办中非合作论坛北京峰会表示祝贺，峰会成果文件对提升和巩固尼中关系具有重要意义。

马达加斯加国防部长兼代外长拉苏卢富尼里纳说，马中两国建交以来双边友好关系持续快速发展，务实合作成果丰富，中国已成为马国家发展最重要的合作伙伴之一。

塞舌尔外交部代理行政负责人皮莱说，许多塞中合作的惠民项目已成为两国深厚友谊的见证。塞方愿同中方一道，继续深化双边关系，加强多边领域合作，不断巩固两国人民的传统友谊。

南苏丹副总统瓦尼说，南方高度重视发展对华关系，视中方为值得信赖的好伙伴。南方愿与中方携手并进，进一步推动两国关系发展，落实中非合作论坛北京峰会成果，共创南中关系美好明天。

乌干达副总统塞坎迪称赞中国在经济社会发展上扮演的榜样角色，并表示乌方感谢中方支持其社会经济发展，希望中非合作共赢的精神能够在乌取得更多成果。

巴哈马金融服务、工业和移民部长西蒙内特赞扬中国改革开放以来在经济、社会各领域取得的伟大发展成就，表示巴哈马珍视与中国的友谊，愿与中方携手，继续推动两国关系不断向前发展。

波黑主席团轮值主席伊泽特贝戈维奇说，中国改革开放４０年取得的成就令人印象深刻。随着“一带一路”倡议的推进，两国关系越来越近，两国关系现状令人满意。他对中国支持波黑经济发展表示感谢。

斯洛文尼亚文化部长普雷希切克说，中国文化在过去几千年中塑造了当今中国的特质，令整个世界着迷。两国政府签署的文化教育合作计划正得到很好实施，促进了两国文化广泛而深入的交流。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长扎基高度赞赏中国改革开放４０年来取得的伟大成就，积极评价巴中传统友谊及双边关系发展成果，强调巴方愿与中方携手努力，推动巴中关系向更高水平发展。（参与记者：林惠芬、李铭、周良、李良勇、赵悦、杨媛媛、彭立军、郭骏、文浩、金正、王小鹏、张改萍、乔本孝、张修智、汪亚雄）