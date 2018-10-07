任新平：重塑环境、重振雄风，东北全面振兴要这么干！

白山黑水，有一个口耳相传的名字：共和国的长子。

还有一个享誉中外的美名：新中国工业的摇篮。

这里，也是习近平总书记牵挂的地方：“好几年了，一直想来这里。”“我一直关注着东北老工业基地振兴发展。”

国庆节前夕，习近平用4天时间，行程两千公里，把脉问诊东北地区，在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话。

举国关切的东北，将如何重塑环境、重振雄风？习近平讲话里有重要答案。

◎东北分量有多重？战略地位十分重要，关乎国家发展大局

“东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。”短短数语，凸显东北之重。

从东北自身看：拥有一批关系国民经济命脉和国家安全的战略性产业，资源、产业、科教、人才、基础设施等支撑能力较强，发展空间和潜力巨大。

用全国视角看：东北地区是全国经济的重要增长极，在国家发展全局中举足轻重，在全国现代化建设中至关重要。

在新时代，全面振兴东北，意义重大。是推进经济结构战略性调整、提高我国产业国际竞争力的战略举措，是促进区域协调发展、打造新经济支撑带的重大任务，是优化调整国有资产布局、更好发挥国有经济主导作用的客观要求，是完善我国对外开放战略布局的重要部署，是维护国家粮食安全、打造北方生态安全屏障的有力保障。

从根本上说，深入推进东北振兴，事关我国区域发展总体战略的实现，事关我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的协调发展，事关我国周边和东北亚地区的安全稳定。

◎东北振兴什么样？全面振兴、全方位振兴

“新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴，要从统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局的角度去把握，瞄准方向、保持定力，扬长避短、发挥优势，一以贯之、久久为功，撸起袖子加油干，重塑环境、重振雄风，形成对国家重大战略的坚强支撑。”习近平对新时代东北振兴给出明确定位和重要方法。

事实上，进入新世纪，振兴东北就开始了。

早在2003年，党中央、国务院作出实施东北地区等老工业基地振兴战略的重大决策，采取一系列支持、帮助、推动振兴发展的专门措施，东北老工业基地振兴取得明显成效和阶段性成果。

然而，国际形势复杂多变，我国经济发展进入新常态，东北地区发展面临新的困难和问题。党中央科学把握形势，适时启动了新一轮东北振兴。

2015年7月，习近平在长春召开部分省区党委主要负责同志座谈会，深入分析东北地区发展面临的形势，对新一轮东北振兴作出全面部署。他强调：有矛盾有风险本身并不可怕，关键要有化解矛盾和排除风险的决心和办法，不能在困难和挑战面前束手无策、无所作为。千难万难，只要重视就不难；大路小路，只有行动才有出路。

2015年12月，习近平主持召开中共中央政治局会议，审议通过《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》，为东北振兴提供了重要遵循。

2016年4月《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》出台，标志新一轮东北振兴全面启动。

如果说2003年启动的上一轮振兴东北要解决的是生存问题，那么新一轮东北振兴要解决的就是转型发展问题。

现在，东北振兴正处在滚石上山、爬坡过坎的关键节点上。习近平此次到东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话，彰显了党中央扎实推进既定部署、集中精力办好自己事的深谋远虑和战略定力，为推进新时代东北全面振兴注入了坚定信心和强大动力。

◎东北振兴怎么干？把握重点要求，展现新气象新担当新作为

习近平就深入推进东北振兴提出了6个方面的重点要求：以优化营商环境为基础，全面深化改革；以培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力；科学统筹精准施策，构建协调发展新格局；更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势；深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地；更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。

这6个方面的重点要求，确立了全面振兴东北的重点任务，是推进新时代东北全面振兴的重要方法论，是东北地区破解矛盾、扬长避短、发挥优势的钥匙。

在这6个方面的重点要求中，改革是首要任务。东北地区发展面临新的困难和问题，解决这些困难和问题归根结底还要靠全面深化改革。习近平以“在谋划地区改革发展思路上下功夫，在解决突出矛盾问题上下功夫，在激发基层改革创新活力上下功夫”这“三个下功夫”明确了深化改革的着力点，以“有利于深化供给侧结构性改革、有利于加快培育经济增长新动能、有利于激发各类市场主体活力、有利于增强人民群众获得感、有利于调动保护广大干部群众积极性”这“五个有利于”指明了完善改革的重点思路。

这6个方面的重点要求，贯穿的是新发展理念：激发创新驱动内生动力、构建协调发展新格局、巩固提升绿色发展优势、建设开放合作高地、让人民群众共享东北振兴成果。习近平突出强调了坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展的重点。的确，实现高质量发展，新发展理念是指挥棒、红绿灯，是管全局、管根本、管长远的导向。用好这个指挥棒，就前景光明，前路广阔。对于东北如此，对于其他地区亦是如此。

“以新气象新担当新作为推进东北振兴”，这是期许，也是号召。

在座谈会上，四省区负责人不约而同谈到，近年来，通过大兴实干之风，坚决反对弄虚作假等不正之风，东北地区发展观念在变、干部作风在变。

听了大家的发言，习近平指出，东北振兴到了滚石上山、爬坡过坎的关键节点，必须解决好精神状态问题。越是困难，越需要“真把式”，要真抓实干。

如何焕发良好精神状态？

“要加强东北地区党的政治建设，全面净化党内政治生态，营造风清气正、昂扬向上的社会氛围”；

“要加快建设一支高素质干部队伍，提高领导能力专业化水平”；

“领导干部要带头转变作风、真抓实干，出真招、办实事、求实效，防止和克服形式主义、官僚主义”；

“要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚决查处各类腐败案件，始终保持党同人民的血肉联系”。

习近平就坚持和加强党的全面领导提出明确要求，为展现新气象新担当新作为推进东北全面振兴提供了坚强保证。

来源：人民日报