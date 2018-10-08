旗帜鲜明！习近平的“开放”箴言

央视网消息：全球首个以进口为主题的国家级博览会——中国国际进口博览会，11月5日将在上海举办，来自130多个国家和地区的2800多家企业、国内外超过15万采购商将齐聚上海，共赴这场史无前例的贸易盛宴。

改革开放40年来，中国开放不断扩大，从未停下脚步。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽战略全局，坚持对外开放基本国策，推进对外开放理论和实践创新，对外开放取得新的重大成就。

在中国国际进口博览会这一我国今年压轴主场外交活动临近之际，央视网为您梳理习近平总书记在各种场合旗帜鲜明的“开放”箴言，感受中国推动新一轮高水平对外开放的步伐。

坚持对外开放基本国策

对外开放是中国的基本国策，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。

——2015年9月22日，习近平在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲

中国人民将继续扩大开放、加强合作，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，坚持引进来和走出去并重，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，探索建设中国特色自由贸易港。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

中国要永远做一个学习大国，不论发展到什么水平都虚心向世界各国人民学习，以更加开放包容的姿态，加强同世界各国的互容、互鉴、互通，不断把对外开放提高到新的水平。

——2014年5月22日，习近平在上海召开外国专家座谈会时的重要讲话

建设开放型经济新体制

我们提出建设开放型经济新体制，一个重要目的就是通过开放促进我们自身加快制度建设、法规建设，改善营商环境和创新环境，降低市场运行成本，提高运行效率，提升国际竞争力。

——2017年7月17日，习近平主持召开中央财经领导小组第十六次会议时的讲话

推动形成全面开放新格局。开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作的报告

实践告诉我们，要发展壮大，必须主动顺应经济全球化潮流，坚持对外开放，充分运用人类社会创造的先进科学技术成果和有益管理经验。要不断探索实践，提高把握国内国际两个大局的自觉性和能力，提高对外开放质量和水平。

——2016年1月18日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班开班式上发表的重要讲话

建构开放型世界经济

面对时代命题，中国坚定不移坚持对外开放。面对世界经济增长的不稳定性不确定性，中国坚持走开放融通、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途！

——2018年9月3日，习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话

我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。

——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话

金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

——2018年7月25日，习近平在金砖国家工商论坛上的讲话

中国支持多边贸易体制，促进自由贸易区建设，推动建设开放型世界经济。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作的报告

开放包容展大国担当

中国在对外开放中展现大国担当，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，为应对亚洲金融危机和国际金融危机作出重大贡献，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源，促进了人类和平与发展的崇高事业。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

中国作为负责任的大国，愿同国际社会一道，在开放中合作、以合作求共赢，为给世界带来光明、稳定、美好的前景发挥积极作用，作出更多建设性贡献。

——2018年4月16日，习近平会见世界经济论坛主席施瓦布时的讲话

“一带一路”开放之路

我们要将“一带一路”建成开放之路。开放带来进步，封闭导致落后。对一个国家而言，开放如同破茧成蝶，虽会经历一时阵痛，但将换来新生。“一带一路”建设要以开放为导向，解决经济增长和平衡问题。

——2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

我们提出共建“一带一路”倡议以来，引起越来越多国家热烈响应，共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

——2018年8月27日，习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会时发表的重要讲话

“一带一路”是一条合作之路，更是一条希望之路、共赢之路。中方将结合“一带一路”国际合作高峰论坛成果落实，同有关国家在基础设施互联互通、产能合作、科技创新等领域开展合作。

——2017年9月5日，习近平在新兴市场国家与发展中国家对话会上的发言

实现更广互利共赢

在新的起点上，我们将坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。奉行互利共赢的开放战略，不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局，是中国的战略选择。中国对外开放不会停滞，更不会走回头路。

——2016年9月3日，习近平在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲

要切实推进思想统一，坚持各国共商、共建、共享，遵循平等、追求互利，牢牢把握重点方向，聚焦重点地区、重点国家、重点项目，抓住发展这个最大公约数，不仅造福中国人民，更造福沿线各国人民。

——2016年8月17日，习近平在推进“一带一路”建设工作座谈会上的讲话

我们将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，继续从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。

——2015年9月23日，习近平在西雅图出席中美企业家座谈会时发表的讲话

（整理/田宏）