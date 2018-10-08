国庆假日“上海购物”再发力，销售额同比增一成-体验式购物中心销售增六成

记者谢竲

晨报讯 国庆黄金周，以“要购物，到上海”为主题的2018上海购物节火热进行，为市民游客奉上了丰盛的节日消费大餐。

据上海市商务委抽样调查，本市395家零售和餐饮企业国庆节假日期间（9月24日至10月7日）实现销售额137.63亿元，同比增长9.56%。杨浦、长宁、徐汇、浦东、虹口、青浦和黄浦的样本企业销售额同比增长两位数以上，其中杨浦和长宁同比增速高达32.8%和24.1%。

据样本监测数据分析

购物中心、奥特莱斯、专业专卖店等业态都保持较好增长，集购物、餐饮、娱乐等功能的体验式购物中心销售表现抢眼，五角场万达、长宁来福士、合生汇、长风大悦城、瑞虹天地等销售额同比增长60%以上；

佛罗伦萨小镇、奕欧来奥特莱斯等生意红红火火，其中佛罗伦萨小镇客流量创下新纪录，10月2日单日销售额同比增长30%以上；

黄金首饰、汽车专卖、生鲜电商同样获得广大消费者的青睐，老凤祥黄浦店、大众虹桥4S店、易果生鲜等监测样本销售额同比增长30%以上，其中易果生鲜销售额增长一倍以上。

据银联商务大数据监测

全市节日期间 （9月24日至10月5日）发生消费共计363.64亿元，餐饮行业发生消费共计34.69亿元，占比为 9.5%；

消费金额排名前五的商圈分别为南京西路、南京东路、陆家嘴、淮海中路和豫园商城；

10月 1日至 5日，来沪游客消费次数高达566.8万人次，发生消费为59.0亿元，人均消费金额为1041.6元。来沪游客消费则主要集中在购物和餐饮，分别占比62.2%和25.1%。