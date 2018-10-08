财富四十年：从渴望增值到寻求保障

财富，可能是人类社会当中，最最动人心弦的东西之一，而与财富最直接相关的金融业，往往就是社会财富的晴雨表。在友邦保险有限公司上海分公司的业务总监姚伟、复星保德信人寿保险有限公司党总支书记、总裁储良这样的金融行业从业者眼里，当民众对于财富的态度，从单一的渴望增值，向寻求财富的保障转变，可能就代表一个社会的财富观念和金融行业，真正走向成熟。

改革开放四十年来，上海正是走过这样一条道路。

采写：特级首席记者 吴 飞

见习记者 荀澄敏摄影：首席记者 杨 眉视觉：潘文健

中山东一路17号，原为字林西报大楼。1928年3月，友邦保险租下了建成不久的字林大楼的底层大厅及部分层面，在此设立友邦的总部机关。在此之前，同一条街上，已经有了汇丰银行、有利银行、德华银行、中国通商银行……旧上海金融的繁荣程度可见一斑。太平洋战争爆发后，友邦从上海撤离，直至1992年才重回中国大陆，1996年才重回外滩17号。

姚伟就是在1992年加入了刚刚进入中国的友邦保险，当时上海人月收入的中位数大概在200到300元之间。当时他跑街推销一份售价38元的保险的难度可想而知，更何况彼时的上海人，脑海中从来没有过保险意识。 “你到底是真的还是假的？” “你不会是骗子吧”，这是姚伟当时得到最多的反馈。

复星保德信人寿保险有限公司党总支书记、总裁储良的感受大致相同，他回忆起上世纪九十年代推销保险经历则是， “吃饭可以，聊天可以，但就是别谈保险。”

邮票时代

上世纪八十年代，改革开放了，人心活络了，但相对应的是财富管理手段的严重缺乏。那是一个“家里的钱存在银行里，老人的钱藏在床底下，爸爸的私房钱藏在皮鞋盒子里”的时代，而邮票，作为最早可以用作投资的载体，开始吸引越来越多人投身其中。太原路邮市的火爆，就是那个时代对于财富增殖渴求的最好写照之一。

邮票交易最早是从物物交易开始的。 “集邮就讲究配全套，你有我缺的，我有你缺的，那种寻寻觅觅终于配齐的感觉，真的是喜悦”，“老太原”阿华说。

物物交换很自然地发展出物钱交易。一些人嗅到了商机。 “当年有个 ‘小胡子’，每年年初生肖邮票发行时，就到邮局门口排队，多买几套，等到邮局没货了，几分钱的邮票能加价到一毛多出手。”对于当时工资还很低的人们来说，几分几毛也够刺激了。

从1980年至1983年，由于这种自发形成的邮市经常被冲，人群从思南路邮电局，转战到南昌路，再到人民广场三角花园，再到中山公园等地。最后，找到了太原路口的肇嘉浜路街心花园，在此安定下来。这便是日后中国四大邮市之一的太原路邮市。

在1988年间，尽管太原路邮市已成气候，但仍属于民间自发的邮票市场，屡遭取缔和冲击。直到1988年10月4日，经徐汇区人民政府批准， “太原路邮票交换市场”才正式挂牌，成为全市第一个露天邮票钱币收藏品市场。

这一年，阿华开始尝试做邮票生意。 “我的第一桶金，就在1988年。两块砖头压张报纸，就算个摊位了。我先试试手，从其他摊位进了两版T92儿童版票，每版50套，进价2毛一套，我叫价2毛2，2毛1成交。一下就赚了1块钱。这给我带来很大的喜悦，觉得这个生意还蛮好赚的。后来我又买了点梅花，也是两版，挣了7块钱。这个赚钱速度大大超过工资，4个周日来回捣，一个月可以挣两三百。”

1990年，邮市在经过五六年的萧条后开始复苏，到1991年时已达高潮。太原路邮市中，连站人的地方都没有，许多人只能把摊摆到邮市外的人行道上，后来连马路对面都是人。邮票先是一个月一个价，后来一周一价，再后来一天一个价，最后几乎达到一个小时一个价的程度。

“当年有个外来的邮商，拿了一笔资金来炒赈灾版票，手下6-7个人打工，帮他在市场上 ‘统刮’，整个市场上的赈灾版票都被他收进，一版40块的邮票，眼看着被刮到200块、600块。”

邮价变化太快，以致出现了这样一群 “超级滑板手”：他们整天在市场中挤来挤去，东边的价格一上涨，他们就从几十米外的西边买进，加价几毛钱到东边卖出，利润虽低但量很大，一天收入也有几十上百甚至上千元。

1991年的邮市，最终以邮政公司的大量增发而偃旗息鼓。1996年底，邮市再度迎来一波热潮，只是这次的焦点，转移到了离太原路邮市不远的卢工邮市。

回忆当年卢工的情景——四四方方的场子里，人挤人，都能闻到对方的汗臭味，阿华带去一套邮票，仅仅在场里转了半小时，叫价就上涨了20%。

那时，邮商们都赚到了钱，人手一只手机，但在场内根本别想拨电话，大家都在抢信号。由于当时的成交量很大，不少买家怕人多手杂，都是二三十万现金绑起来，顶在头上入场。

有报道称，1997年3月，卢工邮市人丁最兴旺的时候，就连门票都限量发行，晚一点去的人无法进场。于是住在附近的退休老头老太便多了个赚钱的机会——清早起床赶赴邮市买票，进场随便买几百块钱的邮票。等日渐中午门票告罄时，出门兜售，门外饥渴难耐的人群往往把这些货一扫而空，一个早晨也能净赚数十上百。

当所有人都沉浸在财富日增夜涨的癫狂中时，暴跌随之而来。1997年7月，香港回归金箔邮票发行，面值50元，争购的市民彻夜排队。邮票一上市就被炒到了400元，随后一路狂跌，只用了一两个月就跌到13至14元。

列举崩盘的数字是一件残酷的事情。如果一个品种的跌幅是50%，拥有者一定会感到非常欣慰，因为大部分邮品的跌幅甚至超过了90%。

太原路和卢工的盛况映射出当时国人对于投资的饥渴。当市场越来越开放，相应的投资渠道却没有跟上的时候，邮票再一次成为了为数不多的可以交易并升值的品种，这种饥渴催生了当时邮市畸形的繁荣。但当一项收藏变成了纯粹的金融工具，加之无数狂热的人们簇拥其中，结果就是产生严重的泡沫。邮市的大起大落可以看成上海金融交易的雏形，也是当年初生的财富观、投资观的写照。

（下转A4-A5版）