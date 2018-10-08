复旦大学人类精子库对外试运营已4月，对精子质量要求比正常标准高-百余人申请捐精仅不到10%合格

晨报记者 陈里予

4个月前，复旦大学人类精子库对外试运营，捐精补助超5000元。

复旦大学人类精子库资深男科专家江峰日前透露，已有100多个人申请成为捐精志愿者。不过，为保证精液的各项指标都要达到供精者的专门标准，通过层层的筛选后，仅有不到10%的人达到合格率。

扫二维码就可申请

复旦大学人类精子库的医生告诉记者，目前已经在校园张贴宣传画，网上也可以扫二维码申请，精子库成立4个月来，已经有近百人成为志愿者。

记者看到，在精液冻存室里，有四个不同颜色的试管，用于区分不同血型的志愿者精液。医生介绍说，精子库技术并不复杂，将精液加入等量的介质溶液中以保护精子，pH值校正到 7.2—7.4后一起置入一个玻璃瓶内，贮藏于-196℃液氮罐中。需用时，取精子库冷冻精液若干溶化后即可用于人工授精。

让医生们印象深刻的是，在这上百个志愿者中，有一对准新人一同前来，也有一些年轻男性结伴而来，一同献爱心。

王先生准备参加捐精时因为精液质量不合格而失去了捐献的机会。正值婚育年龄的王先生十分懊恼，他一直在纠结要不要告诉未婚妻这个“噩耗”，因为他觉得这意味着他的生育能力低下。“捐精对精子的活力等各方面标准比正常健康精子的标准高很多。”江峰指出，捐精不合格并不意味着难以自然受孕，两者并不能划上等号。

江峰介绍，单从精液的质量上来说，为保证精液的各项指标都要达到供精者的专门标准，通过层层的筛选后，仅有不到10%的人达到合格率。这主要是因为，一份合格的精液，需要经过冷冻、复苏等一系列复杂的程序后才能供给受精者使用，因此对精子活力等各方面的要求高之又高，而自然的孕精过程则往往简单得多。因此，即便是顺利经历过生子过程的捐精者，也有可能会在捐精的道路上“遇挫”。

该库最快半年后可供精

近日，记者在复旦大学人类精子库看到，在大厅明显位置张贴着这样两张宣传图，上面写着“公益捐精，厚德力行”的宣传语，还列举并回答了捐精的常见问题。

“我可以知道是谁用了我的精子吗？”“我爷爷的弟弟的儿子患上小儿麻痹症，我还能捐精吗？”……前来咨询捐精的志愿者中，诸如此类的疑问比比皆是。而一个最常见的说法就是捐精会伤害身体，而事实上，这种说法并没有根据。性成熟的男性，从生理需求出发，每周约排精1-3次，每次射精约2-6毫升，这是很正常的，并不会影响身体。目前，正规的捐精事实上就是正常的男性体外排精，一般每隔3-5天捐献一次，此频率符合男性的正常排精频率，与正常的精液新陈代谢的周期也相吻合。因此，完全不需要有捐精伤身的顾虑。

据悉，上海多家生殖中心对供精的需求量很大。在复旦大学附属妇产科医院上海集爱遗传与不育诊疗中心，年均供精需求量约为450人次，其中，供精者的血型能做到100%匹配，至于供精者的身高、学历及兴趣爱好，医生会在血型匹配的前提下，尽量满足。

专家透露，由于艾滋病病毒有一定的潜伏期。目前第一批志愿者10次精子采集已经结束，半年后需要再次进行艾滋病病毒检测。因此，复旦大学人类精子库最快将在半年后向上海多个生殖中心提供精子。

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捐精要过几关？

记者在复旦大学人类精子库看到，志愿者来到接待区，首先会看到这样一份捐精要求，例如年龄范围为22-45周岁，身高要求为165cm以上以及学历、相貌等。

随后，志愿者会拿到一份初筛表，然后测量身高体重、血压等常规体检。

合格后会安排与医生见面。见到医生后，医生会了解志愿者的家族疾病、是否有传染病等病史。曾经有志愿者就因为三代以外旁系血亲的疾病而在最初的问卷调查环节便“落选”。

初筛很重要的一部分是心理咨询，心理医生会和志愿者交流自身的情况，志愿者的一些隐形遗传病会在心理咨询时被发现。科学研究证实，一些心理疾病和精神疾病都存在着遗传风险。因此，复旦大学人类精子库在国内精子库普遍配置的重大精神疾病层面筛选之外，特色性地引入针对捐精志愿者在心理健康方面的评估和筛选，为供精者的心理和精神健康提供了双重保障。

接下来，自然就是淘汰率最高的精液质量筛选了。

值得一提的是，在复旦大学人类精子库捐精者还能享受到一项福利，那就是免费的多基因检测，一旦发现异常基因，精子库会第一时间告知捐精者，有助于其日后的优生优育。