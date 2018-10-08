寒露:见微知著用心观

岳强

今天寒露，寒露的“寒”字用的非常精确，这一节气就是天气由凉转寒的拐点。如果寒露前形容气温是凉，从寒露节气开始，气温将开始带有寒意了。《遵生八笺》中九月养生要则中道：“寒露，季秋之时，草木零落，众物蛰伏，气清，风暴为朗，无犯朗风，节约生冷，以防疠病。”从现在起，要注意勿食生冷了。

寒露初候“鸿鴈来宾”。据传，鸿为仲秋先至者为主，鴈为季秋后至者为宾，这一动物伦理现象对我们这些城市中人来说，真是难以观察印证了。还有一种解释认为，“鸿鴈来宾”的宾应为水际之滨，但明代陈三谟《岁序总考全集》中否定了这一说法。

寒露二候“雀入大水为蛤”更难以证实。古人认为，雀即黄雀，蛤即海中之蛤，那就是说，黄雀飞入海中会变成蛤？虽然道家有本著作《化书》就是论述物相转化之事，但实际上没有证据可以证明海蛤是黄雀所变。因此，有人认为，“雀入大水为蛤”实为物象暗喻，雀为飞鸟，卦象为离，五行属火，入水为水所噬象征阳气为阴气所剥，这样就符合寒露二候的物候特征了。

寒露末候“菊有黄华”同样是以菊之色为喻，这一路数就与寒露二候的文风一脉相承了。菊作为名花之一，无论品种花色均多不胜数，“菊有黄华”却专取黄色，这与五行五色有关。秋令在金，金虽性白，但亦有五色，所以“五金”以黄为贵，所以菊色以黄为正。明代陈三谟《岁序总考全集》中释：“桃华于仲春，桐华于季春，皆不言有，独于菊言有者，以万物华于阳，菊独华于阴，故特言有。桃华之红，桐华之白，皆不言色，独菊记其色者，以其华于阴中，其色应阴之盛也。”这段话就解释了“菊有黄华”中的“有”字含义，与“黄华”所喻为何。古人对物象观察之细微，描述是精确，不禁让人赞叹不已。

提到观察二字，人们常常将其当成词组使用，而忽略了其字义。恰恰是两个字的字义之精妙，体现出汉字传达信息的准确与微细。繁体字中的“觀”，左偏旁是草丛下藏着一只瞪大眼睛环顾四围的猛禽，右边的偏旁则是看到的“见”。这说明，“观”实际上是对外部世界的洞察力。而“察”的宝盖头象征着家，下半部分为祭。从字形上看，在家祭祀的会意，实则为对精神世界的内省能力。对照现在一些流行词来看，我们是不是错会了汉字本来的用意？

我将寒露的表意汉字选择了“观”，是希望我们唤醒自身的观察能力，“万物静观皆自得”，真能够静下来与自然同律动，与万物同呼吸，那时，你就不会再去戕害自然大我。

静心入观，就会明白：善待自然，就是善待自己。