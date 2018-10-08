旧式里弄改建“留房又留人”

晨报记者 任国强 胡迎 摄影报道

位于虹口区的春阳里是较典型的石库门建筑，属于历史风貌保护街坊，已有已近百年历史。虽然这里的建筑外体保存还算完好，但内里结构已近残败。作为全市旧式里弄区域第一个内部整体更新改造试点项目，今年春节前，在项目团队的共同努力下，一期已顺利完工，46户居民如期搬回了新家。

春阳里一期项目从2016年10月启动准备，至2017年3月发布公告，整个方案设计论证过程持续近6个月，总体设计方案经过22稿修改，一户一方案根据居民需求再次细化。改造后，春阳里实现了“厨卫独用、防虫防潮、楼梯便利、管线落地、结构加固、防火提升”。对于螺蛳壳里做道场的空间格局，项目团队通过释放三种空间来实现改造：一是将相邻两个单元的楼梯间“合二为一”释放的空间；二是利用了原有的公用灶披间和公用通道；三是通过拉平屋脊线在局部增加了第三层的空间。最终使得每户房屋面积增加约3.5平方米，且实现每户厨卫独立，房屋也由原不成套房屋改造为成套房屋。

春阳里的老住户陈敏新阿姨拿到钥匙打开新房门那一瞬间，她都惊呆了，“没想到这么漂亮，白天再也不用开灯了！”以前，三代四口人挤在20多平方米的房间里。儿子住阁楼，楼下大房间中间用布帘子隔成两间，空间狭小、昏暗。“改造前，一到下雨，心就慌得不得了，经常这里那里漏水。”陈敏新说：“最要紧的是没有卫生间，厨房间也跟邻居合用，楼上邻居还要从我家大房间门口进出，一点都没有隐私。”改造后，一楼二楼独门独户，互不干扰；陈敏新的新房升级成了三室一厅两卫的“小复式”，比原来多出十几平方米：阁楼腾出一个14平方米、1.6米高的房间，她和爱人住；楼下辟出2个各7平方米的房间，给老人和儿子住。“以前天天盼着赶紧拆迁搬走，现在改造得这么好，怎么舍得走。”

眼下，春阳里二期改造工程已封顶，明年1月176户居民可回搬入住；第三期改造项目9月份开始征询意见。明年，三期共有8栋老房子“返老还童”，在保留旧式里弄老味道和老故事的同时，将继续承载和提升这片居民的美好生活。