金山区漕泾镇护塘村党总支书记沈银欢：-扎根农村15年只想为村民办实事

见习记者 荀澄敏

究竟是在高楼林立的摩登都市工作？还是回到平静的农村工作？这是如今摆在一些年轻人面前的选择，15年前，这道选择题同样摆在了金山区漕泾镇护塘村党总支书记沈银欢面前。

当年沈银欢从中专毕业后进外资企业担任部门主管，月薪4000多元。一次偶然的机会，沈银欢看到自己的家乡护塘村在招聘村主任助理，对农村有着特殊感情的他选择了去应聘。“当时家人反对过，公司领导也挽留过。”沈银欢从月薪800元开始干起，一干就是15年，“当村官的确有许多难以言说的甜酸苦辣，不过我还是感到很幸福”。

为动迁村民建30亩蔬菜地

作为土生土长的村官，沈银欢有着人熟地熟的诸多有利条件，“村里的叔叔伯伯和老大娘既是我的邻居，也是我工作服务的对象”。不过，沈银欢却发觉朴实的老百姓有着“两副面孔”，“如果我自己去调研，村民们说起话来总是有啥讲啥；要是跟着村干部去调研，他们说话便变得非常客气，更不愿随便多说一句话”。

在沈银欢看来，村民愿不愿意说实话，就是信任度的问题。因此村干部应该多做实事，通过解决实际问题，真正赢得村民的信任。前不久，一位动迁村民遇到了没有地可种的尴尬，于是找到沈银欢诉苦，“村里规定小区里不能种植蔬菜，我们天天去街上买菜，生活成本增加，真的有点吃不消。”在走访中，沈银欢发现很多村民都在反应这个问题，于是他便与村班子讨论，最终决定把一个约有50多亩沙石料堆场搬迁后闲置土地进行平整，其中20亩用于种植绿化和道路、沟渠等配套设施，其余30亩土地供小区里200多户动迁户有偿使用，原本杂草丛生的荒地，现在成了村民最爱去的蔬菜地。

为此，沈银欢总结了一套工作经验：“要让村民在熟悉场所发表意见，防止怯场而不说真话；要向村民不耻下问，防止看脸说话而不说实话；听意见时认真做好记录，更要防止敷衍了事。”

创成金山首批“无违村居”

如今漫步在护塘村内，水清岸绿、绿树成荫、宅基整洁，一派精致江南水村好风光。其实，护塘村由两个村合并而成，辖区内3400亩耕田，18个村民小组和 1个动迁小区，管理难度不小。

因为村里外来人口多，其他镇动迁过来的居民也多，就拿拆违来说，个别外来村民不买村委的账，他们抛下一句话：“我又不是你们村里的人，你凭什么来管我？”沈银欢听了不但不生气，觉得村民“怼”得还挺有道理。于是，沈银欢和村干部们一起商量，在村民委员会对面醒目位置上，竖起了一面“五违四必”整治公开墙，墙上标明每户村民的拆违进度。

事实证明，一面公开墙比村干部说一千句话还顶用，村里马上形成了相帮互督、唯恐落后的拆违面貌。去年护塘村2.27万平方米违建全部拆除，创成金山首批“无违村居”。村干部权力小了，威信反而提升了，工作推进顺畅了。对此，漕泾镇党委书记罗华品认为：“如今就需要沈银欢这样有想法、有干劲、能做事的年轻人，为基层治理带来新的思路、注入新的活力。”

把权力真正交给村民

近几年，护塘村有不少涉及国家建设项目，比如建铁路、造变电站、筑铁塔等，凡是涉及村民切身利益，村里负责事前拿出方案，实施的全过程按照村民代表会议确定的细则进行实施。沈银欢说，“不论是村干部还是外来干预，一律不准额外照顾。”

国家在建变电站时需要征用村里一片土地，村民代表小组按规定从高分到低分确定征地劳动力安置名额时，有一名村民没有划进，于是他凭着与村领导有亲戚关系，便想找村干部要个名额，可得到的回答是请尊重村民代表的意见，硬是不给这位“官亲”的面子。

“要把权力交给村民，才是尊重群众的表现。”2012年3月，沈银欢书记、村主任“一肩挑”，成为村里最有“实权”的人物，对此他深感肩上责任重大。为进一步培育主人翁精神，沈银欢带着村民一起先后修订完善了12条《村民公约》和32条《村民自治章程》，翻开这些村规民约，每一条都以“我们”起笔，字里行间渗透着自治精神……