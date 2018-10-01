上海首条燃料电池公交线路在嘉定上线-“增强版”电动公交车来了

记者 吴正彬

晨报讯 随着环境问题和能源问题的日益突出，燃料电池汽车以其高效率和接近零排放的优势，被普遍认为具有广阔的发展前景。9月27日上午，6辆黄白相间的申沃牌全低地板燃料电池城市客车正式交付嘉定公交，将投入嘉定114路的运营，标志着上海首条燃料电池公交线路正式上线。

上午10点，记者坐上了一辆燃料电池公交车。上车后的第一感觉是，该车的地板很低，上下车很方便，车内空间比普通公交车大。据工作人员其介绍，该车车身长近12米，宽2.5米，高3.5米，在长度和高度上均比普通公交车略大。

在嘉定城区道路试乘一圈下来，记者发现该车启动速度很快，整个行驶过程相当平稳，静音效果也相当不错，乘坐起来十分舒适。此外，该车在行驶过程中，一路排放出来的是干净的水，实现了零污染。

“从乘坐的角度来看，这个车其实和一般的纯电动公交车差不多，它们都很平稳、很安静，启停也更流畅，比用油的公交车要舒适很多。”司机还表示，虽然这辆车体型较大，但开起来感觉和开小车差不多。

据介绍，本次交付的申沃燃料电池大客车，由上汽集团、申沃客车联合研发团队开发。上汽商用车技术中心大客车分中心项目管理部负责人秦超介绍，燃料电池汽车也可以算作电动汽车的一种，只是比起一般的纯电动汽车而言，它在续航、加注能源等方面更具优势，可以说是纯电动汽车的“增强版”。“它加满氢气一次只需要几分钟，只要加满21千克的氢气，就可匀速行驶500多公里，这个续航里程比一般的纯电动公交要多得多。一般的纯电动公交一般续航只有200公里左右，而充一次电则需要差不多6个小时。”