旅行是为了探索未知的神秘，旅行更是为了完成自己的心愿，跟随TA和TA的步伐，去打开世界展现在我们眼前的另一番风景-旅途中的另类风景

文／图 晨报记者 陶 令

登顶珠穆朗玛峰

口述人：上海市公安局特警总队战训支队教官 刘昊

珠穆朗玛峰海拔8844.43米，世界上海拔最高的山峰……当这些儿时地理课本上学到的片段，现于眼前，立于足下，会是怎样的传奇经历？2018年5月16日早晨7时37分，上海市公安局特警总队战训支队教官刘昊成功登顶珠穆朗玛峰。

零下 30℃珠峰顶端，他身着特警制服在珠峰顶峰“歌唱祖国”；他裹着定制的大熊猫连体服为汶川加油；他经过逾十年磨砺终于登顶珠峰，实现人生梦想。

最初的最后

很难想象眼前这位皮肤黝黑的瘦高个儿，保温杯里泡着金银花、胖大海、罗汉果，轻声细语地讲得了支气管炎，平日里却是位身手矫捷、熟谙攀爬的特警教官，每两周都会进行无偿献血，三个多月前刚刚登顶珠峰。

“你们应该去一次”，刘昊微笑地描述起登顶后的风景，“前一天还有暴风雪，上去时天气特别好，太阳像撒金，雪坡闪着金光。”以前刘昊攀登其他高峰的时候，都会有人在旁边指向这座攀登者的终极目标说：“那边是珠峰。”“待到真正登顶珠穆朗玛峰的那一刻，站在峰顶就没有‘那边’了”，用刘昊的话说，这一制高点或许是“每个人最后的梦想”。

5月16日零点30分，经过连日适应拉练后，刘昊一行人从海拔8300米营地出发，开始冲顶。在黑夜里爬了7小时后才登顶，而后下撤回海拔6400米的营地，全程大约20小时，没有食物补给站，只靠三四根能量棒和一点水支撑体力，而登珠峰一路可能会出现的雪崩、雪盲、落石、失温、缺氧等等危险，也需要有判断和适时的应对。

工兵：在高海拔低温区，用手机拍照时速度要快，不然手极易被冻伤。另外，电子设备耗电量大，要注意节约用电。

十年磨一“峰”

聊起登珠峰的初衷，缘起2007年那次珠峰环保大行动的落选。其后“每年一个培训，每年攀一座山”，先后攀登新疆博格达峰、慕士塔格峰，后虽被种种原因搁置，近年才又重启登珠峰的开关。

“能登顶珠峰的登山者都是很牛的，被抬上去或背上去都是无稽之谈，终究要靠自己。”刘昊建议首先要找靠谱的登山公司，攀爬过程中要相信向导，听从安排，依靠团队。登珠峰分南北两条线——我国西藏北坡路线和尼泊尔南坡，北坡和南坡各有难易、人员配比多、费用也各异，主要是在人员服务上开销大。登山队有A、B两队，登山者不过十来人，但整个队伍加上向导、协作、背夫、厨师、救援等就是百人。此次刘昊登山的费用全都由他个人承担，没有赞助，“爬珠峰的费用每年都在涨，这次花了38万元。装备也特别贵，一整套大概要七八万元，除了定制的熊猫连体服，其他装备都是问山友借的。”

工兵：平日登山训练最适宜的季节是4月和10月。登顶珠峰的最佳日期是每年5月20日至22日左右，这期间气候变化最小、最稳定。

徒步圣米歇尔山海湾

口述人：地理学家兼向导OLIVIER

位于法国诺曼底大区的圣米歇尔山历来以神秘著称，昔日里随着潮汐才能探访的遗世独立，随着2014年一座栈桥的搭建成功而变得精彩纷呈。除了更便捷登上这座法国本土的第一个世遗所在，也为人们打开了圣米歇尔山的另一面——海湾探秘。

一步一个脚印

海湾徒步，趁着潮水褪去，跟随专业的向导走走这片幅员辽阔的滩涂，一路走一路看，说不定还能品尝到新奇的海洋特产。为时两个小时的海湾徒步可不轻松，一路除了考验脚力，在过膝的湍急水流中匀速安全通过也颇具挑战，毫无疑问，这一独特的体验必须跟随专业的向导。而作为一名地理学家并有着20多年自然生态向导经验的O livier先生就是个绝佳的人选。

徒步就从脱下鞋子，光着脚丫开始了！光脚走进这片滩涂，这片隐藏在圣米歇尔山海湾下的泥沙因为日积月累的潮汐变化，时而柔软细滑，时而粗糙善变，在这一步步的征服中也向人类展现了其蕴藏了十多个世纪的丰富珍宝，而这次寻宝之旅将有O livier先生全程做向导，一一揭开其不为人知的神奇。热衷地质学，精通动物学和植物学的向导O livier会在全程带你认识这片海湾的神奇和神秘，千万不要担心语言障碍，他会以互动交流的方式和简单易懂的语言让人了解到更多的奥妙：既有顽强生长在滩涂上的海藻类，也有以滩涂泥沙为家，每日趁着潮水褪去“出门放风”的寄居蟹。

踩着泥沙，闻着淡淡的海藻味，观看着欧洲最大的潮涨潮落,赋予这片海湾独特的风景变换，经历这次非同寻常的海湾徒步之旅仍需要接受些许挑战——趟水跨越湍急的水流。在起步之前，O livier会询问团员的体力和挑战能力等级，接着会传授趟水的要领，最后就轮到他身先士卒做表率了。眼前的水流湍急，水面也颇宽阔，趟水而过时仍能真切地感受到其水速。望着眼前难得的风景，这里才是圣米歇尔山不为人知的另一面，在夕阳的映照下，小岛背面的风景令人称奇。从这里可以清晰地看到圣米歇尔山教堂——一座山历经几个世纪雕作而成的鬼斧神工，专注地看着眼前的风景，也要牢记向导的叮嘱，尽量保持匀速，确保在湍急的水速中能安然到达彼岸。

千万别以为海湾徒步之旅在你踏上陆地的那一刻就结束了，更精彩的压轴大戏正在等着你。转道来到小岛的西南面，找一个平坦的岩石坐下，静静等候潮水的如约而至。这一刻刚刚徒步的海滩被水淹没，又重新变回了波涛汹涌的模样，眼见刚刚还能徒步前往的陆地，又变回了遗世孤岛的高冷模样，这一切都拜大自然所赐，难解的神奇奥秘。

工兵：观回潮是延时摄影的好时机，如果有时间，建议预留至少一个小时，择一处固定的机位，一部手机的成片效果也绝对不亚于大片。

地雷：下海湾务必穿着合适的服装，短至膝上的休闲短裤，随身带一件保暖防风衣，墨镜和防晒霜也是必备呢。

遗世之岛的神奇

作为法国最受欢迎的地标景点之一，圣米歇尔山每天都迎接着数以万计的游客探访。攀顶拾级而上，边走边听其建造的由来和历程，最神奇之处就是，小岛本就是一座山，历经超越十个世纪的建造，慢慢雕刻建造成了今天的模样，山顶修道院内至今还能看到很多山体自带的石块，而其尖顶上矗立的天使金顶雕塑则是1987年用直升机放置上去的，至此修造告一段落。

工兵：尽管每年拜访圣米歇尔山的人潮熙熙攘攘，但也有规律可循，通常遇上大潮汐季总是人群最多的时节，可查询专业的潮汛时刻表，合理安排好出游时间。