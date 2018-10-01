欣赏境外风光，体味红色文化，旅游正展现着更精彩的风景-旅游中品味文化

文/图 周于

魁北克省旅游局

“此次旅游节期间，魁北克省旅游局花车将魁北克的动感城市与缤纷冬季体验元素集于一身。在花车上，观众不仅可以看到被誉为 ‘世界上入镜率最高的酒店’——魁北克城的费尔蒙芳缇娜城堡酒店，还能一睹魁北克城冰雪嘉年华形象大使雪人博纳的可爱姿态。”

首次参与上海市旅游节并以花车亮相花车巡游的魁北克省旅游局，希望将其动感城市及缤纷冬季体验分享给更多中国游客。

据悉，此次魁北克花车带来的蒙特利尔奥林匹克体育场这一国际名片是由法国建筑师Roger Taillibert设计，于20世纪70年代建造，是1976年夏季奥运会的主会场。此外，魁北克与上海的渊源从上世纪便已开始，1985年上海市与魁北克省蒙特利尔市正式结为姐妹城市，至今已有33年历史。

魁北克既有典型的欧洲风情，又有北美特色。北美大陆历史最为悠久的魁北克城和加拿大乃至北美地区历史感最为厚重的城市之一蒙特利尔市是魁北克省最知名的两座城市。

陕西省旅游发展委员会

“‘延安情·延安行’红色旅游旨在通过弘扬延安精神、唱响主旋律，引导、鼓励大学生坚持文化自信，接受革命教育，传承红色基因，以实际行动践行社会主义核心价值观，振兴中华民族，实现中国梦。”

近日，由陕西省旅游发展委员会主办的“延安情·延安行”红色旅游进校园活动在复旦大学举行。活动以延安精神为纽带，鼓励大学生们传承红色基因，积极践行社会主义核心价值观。

陕西是全国红色旅游资源最丰富的省份之一，现有革命遗址2051个，其中国家级示范基地11个，省级爱国主义教育基地78个，涉及的旅游景区150多家。

“延安情·延安行”红色旅游进校园的活动，是陕西省旅游发展委员会践行“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的重要举措。相比传统的古都游、民俗游，此举无疑有助于加快陕西旅游供给侧结构性改革，促进陕西经济社会持续健康发展，也将为陕西的传统旅游业丰富其内涵，挖掘更多的出游亮点。

遵义市旅游发展委员会

“遵义是首批国家历史文化名城，现有3A级以上景区45个，且已实现县县通高速，正式进入遵义机场、茅台机场双机场模式，渝贵快铁的通车再次拉近了遵义与各地的距离。”

近日，遵义将其研学旅行主题产品带到了上海，实现旅游联手教育，在进一步贯彻落实东西部扶贫协作有关精神，强化沪遵两地旅游交流合作的同时，为了实现两地旅游市场相互融合、互利共赢，也推出了更多元的旅游产品。

据悉，此次活动将把遵义作为研学旅行产品的重要市场，遵义研学线路涵盖红色革命教育等不同主题产品，主要包括遵义红色研学7日游、农事民俗体验7日游、红色经典国酒文化6日游、丹青赤水红色传奇5日游、绳攀索降户外探险5日游等产品。积极推动上海中小学生走进遵义，感受雄伟壮阔的红色历史、神奇秀丽的自然山水和古朴厚重的历史文化。

遵义的红色之旅基因强大，今后还将结合即将开通的上海往返安顺、凯里等航班，大力开发生态旅游、民族文化旅游，丰富当地的旅游文化产品，同时还配套出台了多项优惠政策。

洲际酒店集团

“洲际酒店及度假村自2016年起，携手遍布全球的目的地分享品牌生活理念——‘洲际人生，知行天下’，联手当地各领域极具代表性的嘉宾，分享他们的精彩见闻，讲述目的地迷人的风土人情，带领旅行者打破固有思想，开启全方位的感知之旅。”

近日，洲际酒店及度假村宣布其“遇见你的洲际人生”2018全新宣传片。此次以时光积淀的精致之美为主题，跟随江疏影一起重返故乡上海，纪录在洲际酒店大中华地区的首家历史经典酒店——上海瑞金洲际酒店的点点滴滴，既重温了上海的历史经典建筑，也发掘、分享沪上百年风云的动人魅力。

从品牌创立之初至今，大半个世纪的历史之中，洲际品牌旨在通过不同的品牌特色令宾客能够在旅途中拓展眼界，其中遍及全球的历史经典酒店更是以独具特色的目的地文化探索，令宾客足不出户便能与历史对话。同时，其屡获殊荣的金钥匙礼宾司服务团队也让客人收获着珍贵的旅途记忆。